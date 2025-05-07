Юрист рассказала URA.RU, что делать застрявшим в аэропортах пассажирам

Пассажиры, которые находятся в аэропортах более восьми часов, могут обратиться с жалобой в транспортную прокуратуру по месту нахождения или онлайн. Также есть возможность оставить заявление в Росавиацию. Об этом URA.RU сообщила независимый юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко. В настоящее время многие пассажиры застряли в различных аэропортах в связи с угрозой атаки беспилотников в Москве.
«Здесь нужно обращаться к транспортной прокуратуре, которая будет проводить проверки по соблюдению прав граждан... Они могут даже онлайн подать заявление. Естественно, там, где они находятся, именно в ту транспортную прокуратуру по этому городу они оставляют заявление через сайт прокуратуры», — рассказала Яна Бондаренко в беседе с корреспондентом URA.RU.
По словам юриста, заявления рассматриваются в течение 30 дней, после чего выносится процессуальное решение по итогам проведенной проверки. В документе будет указано, что выявлено в результате проверки и какие меры были предприняты. Кроме того, пассажиры могут оставить заявление и через Росавиацию, однако ни один контролирующий орган не может гарантировать решение проблемы в кратчайшие сроки.
В случае угрозы атаки БПЛА компенсация самим пассажирам не предусмотрена. Атака с использованием дронов представляет собой непосредственную угрозу безопасности воздушного движения. В соответствии с положениями Гражданского и Воздушного кодексов, перевозчик не несет ответственности за задержку рейса при возникновении подобных обстоятельств. Пассажиры имеют право только на возврат полной стоимости приобретенного билета.
Ранее telegram-канал Baza сообщал, что пассажиры рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Дубай — Москва, вынужденно приземлившегося в Казани из-за закрытия аэропорта Шереметьево, не получили обещанного размещения в гостинице. Людям сказали об отсутствии свободных мест в отелях, вследствие чего им пришлось провести ночь в зале ожидания аэропорта. Один из пассажиров отметил, что авиаперевозчик, несмотря на предварительные заверения, не предоставил проживание и оставил всех ожидать вылета в терминале.
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