Niletto пропустит свое выступление в Москве

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Рейс Niletto переносится на 16 часов
Рейс Niletto переносится на 16 часов Фото:

Niletto не сможет выступить на фестивале VK Fest, который сегодня проходит в Москве. Артист заявил, что не может покинуть Екатеринбург из-за задержки рейса. Об этом музыкант рассказал в своем telegram-канале.

«Мы в следующем году обязательно будем на VK Fest, надеюсь в какое-то вечернее, яркое время. Пока что в Екатеринбурге, ждем возможности вылета», — сообщил Niletto.

Массовая задержка самолетов может быть связана с атакой беспилотников на Москву и Московскую область в ночь на 20 июля. Тогда БПЛА заметили в Зеленограде и других частях региона. Суммарно было сбито не менее 20 украинских дронов. Подробнее об атаке БПЛА на Зеленоград — в сюжете агенства.

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Niletto не сможет выступить на фестивале VK Fest, который сегодня проходит в Москве. Артист заявил, что не может покинуть Екатеринбург из-за задержки рейса. Об этом музыкант рассказал в своем telegram-канале. «Мы в следующем году обязательно будем на VK Fest, надеюсь в какое-то вечернее, яркое время. Пока что в Екатеринбурге, ждем возможности вылета», — сообщил Niletto. Массовая задержка самолетов может быть связана с атакой беспилотников на Москву и Московскую область в ночь на 20 июля. Тогда БПЛА заметили в Зеленограде и других частях региона. Суммарно было сбито не менее 20 украинских дронов. Подробнее об атаке БПЛА на Зеленоград — в сюжете агенства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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