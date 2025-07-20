Niletto пропустит свое выступление в Москве

Niletto не сможет выступить на фестивале VK Fest, который сегодня проходит в Москве. Артист заявил, что не может покинуть Екатеринбург из-за задержки рейса. Об этом музыкант рассказал в своем telegram-канале.
«Мы в следующем году обязательно будем на VK Fest, надеюсь в какое-то вечернее, яркое время. Пока что в Екатеринбурге, ждем возможности вылета», — сообщил Niletto.
Массовая задержка самолетов может быть связана с атакой беспилотников на Москву и Московскую область в ночь на 20 июля. Тогда БПЛА заметили в Зеленограде и других частях региона. Суммарно было сбито не менее 20 украинских дронов. Подробнее об атаке БПЛА на Зеленоград — в сюжете агенства.
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