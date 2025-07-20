Президент России Владимир Путин добился значительных успехов в развитии страны, в то время как Германия столкнулась с серьезными внутренними проблемами. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России — работу, которая гораздо лучше, чем [та, которую проделывал] любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается», — отметил Карлсон в интервью заместителю главного редактора немецкой газеты Bild Паулю Ронцхаймеру. Видеозапись беседы была опубликована 20 июля 2025 года на сайте издания.
В ходе интервью Карлсон выразил мнение, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель допустила стратегические ошибки, открыв страну для большого числа мигрантов. По его словам, именно эти решения негативно сказались на благополучии немецких граждан. Он подчеркнул: «Вы должны быть в ярости на собственных политиков. Вместо этого вы в ярости на Путина, что меня смешит».
Карлсон добавил, что проблемы массовой миграции и ухудшения качества жизни в Германии редко обсуждаются публично, несмотря на их значимость для общества. Журналист также обратил внимание на то, что нынешние политики продолжают следовать той же политике, что и их предшественники, что приводит к дальнейшему ухудшению ситуации в стране.
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