19 июля 2025

Средняя зарплата жителей ХМАО превысила 125 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Реальная зарплата югорчан выросла до 100,2% к прошлому году
Реальная зарплата югорчан выросла до 100,2% к прошлому году Фото:

Среднемесячная заработная плата в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 125 тысяч рублей. При этом, реальная заработная плата по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла до 100,2%. Такие данные опубликовал Тюменьстат в докладе о социально-экономическом положении региона за январь—апрель 2025 года.

«Среднемесячная заработная плата одного работника организаций ХМАО: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на апрель 2025 года составляет 125,6 тысячи рублей. Реальная начисленная заработная плата — 100,2% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года», — написано в документе.

Согласно данным Тюменьстата, год назад, в апреле 2024 года, средняя зарплата в округе составляла 110,8 тысячи рублей. Наибольший рост показателя фиксировался к июню, когда заработная плата достигала 131,6 тысячи рублей. Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в декабре — тогда югорчане получили в среднем 188,1 тысячи рублей. Эксперты объясняют это ежегодными премиями, которые традиционно выплачивают многие предприятия по итогам года.

В Ханты-Мансийском автономном округе острый дефицит работников наблюдается в сфере торговли. Также работодатели заинтересованы в медиках и фармацевтах.

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Среднемесячная заработная плата в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 125 тысяч рублей. При этом, реальная заработная плата по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла до 100,2%. Такие данные опубликовал Тюменьстат в докладе о социально-экономическом положении региона за январь—апрель 2025 года. «Среднемесячная заработная плата одного работника организаций ХМАО: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на апрель 2025 года составляет 125,6 тысячи рублей. Реальная начисленная заработная плата — 100,2% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года», — написано в документе. Согласно данным Тюменьстата, год назад, в апреле 2024 года, средняя зарплата в округе составляла 110,8 тысячи рублей. Наибольший рост показателя фиксировался к июню, когда заработная плата достигала 131,6 тысячи рублей. Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в декабре — тогда югорчане получили в среднем 188,1 тысячи рублей. Эксперты объясняют это ежегодными премиями, которые традиционно выплачивают многие предприятия по итогам года. В Ханты-Мансийском автономном округе острый дефицит работников наблюдается в сфере торговли. Также работодатели заинтересованы в медиках и фармацевтах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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