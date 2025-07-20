В Воронеже улицы превратились в полноводные реки. Видео

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В Воронеже бушует непогода, авто плывут по дорогам
В Воронеже бушует непогода, авто плывут по дорогам Фото:

В Воронеже из-за сильного ливням улицы города оказались затоплены. Движение транспорта значительно осложнено.

«Улицы Воронежа превратились в полноводные реки после мощного ливня», — сообщил НТВ. На бульваре Победы и в Юго-Западном районе города автомобили стоят в обе стороны из-за подтопления дорожного полотна.

Местные жители вынуждены идти по колено в воде, а автомобилисты с трудом передвигаются по затопленным дорогам. Некоторые горожане, сохраняя позитивный настрой, используют ситуацию и пытаются рыбачить или купаться прямо на улицах.

Локальные подтопления зафиксированы на бульваре Победы. Также подтопило Юго-западный, авто стоят в обе стороны. 

Вода скопилась и в промзоне у ВАСО. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, рабочие продолжили укладку асфальта. Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных участков и обсуждают последствия непогоды для городской инфраструктуры.

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В Воронеже из-за сильного ливням улицы города оказались затоплены. Движение транспорта значительно осложнено. «Улицы Воронежа превратились в полноводные реки после мощного ливня», — сообщил НТВ. На бульваре Победы и в Юго-Западном районе города автомобили стоят в обе стороны из-за подтопления дорожного полотна. Местные жители вынуждены идти по колено в воде, а автомобилисты с трудом передвигаются по затопленным дорогам. Некоторые горожане, сохраняя позитивный настрой, используют ситуацию и пытаются рыбачить или купаться прямо на улицах. Локальные подтопления зафиксированы на бульваре Победы. Также подтопило Юго-западный, авто стоят в обе стороны.  Вода скопилась и в промзоне у ВАСО. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, рабочие продолжили укладку асфальта. Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных участков и обсуждают последствия непогоды для городской инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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