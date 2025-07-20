В Воронеже из-за сильного ливням улицы города оказались затоплены. Движение транспорта значительно осложнено.
«Улицы Воронежа превратились в полноводные реки после мощного ливня», — сообщил НТВ. На бульваре Победы и в Юго-Западном районе города автомобили стоят в обе стороны из-за подтопления дорожного полотна.
Местные жители вынуждены идти по колено в воде, а автомобилисты с трудом передвигаются по затопленным дорогам. Некоторые горожане, сохраняя позитивный настрой, используют ситуацию и пытаются рыбачить или купаться прямо на улицах.
Локальные подтопления зафиксированы на бульваре Победы. Также подтопило Юго-западный, авто стоят в обе стороны.
Вода скопилась и в промзоне у ВАСО. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, рабочие продолжили укладку асфальта. Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных участков и обсуждают последствия непогоды для городской инфраструктуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.