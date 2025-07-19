19 июля 2025

Объездную Краснокамска в Прикамье полностью перекрыли из-за ДТП с фурами. Видео

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Госавтоинспекция ввела временные ограничения на автодороге
Госавтоинспекция ввела временные ограничения на автодороге Фото:

Объездную Краснокамска в Пермском крае перекрыли после серьезного ДТП с  участием двух грузовых автомобилей. Авария произошла утром 20 июля 2025 года на 1064-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», сообщает региональная Госавтоинспекция.

«Введено временное ограничение движения на автодороге „Кострома — Шарья — Киров — Пермь“. Предварительно, 20 июля 2025 года на 1064 км автодороги произошло столкновение двух транспортных средств», — говорится в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что организован объезд через город Краснокамск. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что вечером 20 июля на Краснокамской объездной в Пермском крае собралась многокилометровая пробка. Одно из транспортных средств загорелось.

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Объездную Краснокамска в Пермском крае перекрыли после серьезного ДТП с  участием двух грузовых автомобилей. Авария произошла утром 20 июля 2025 года на 1064-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», сообщает региональная Госавтоинспекция. «Введено временное ограничение движения на автодороге „Кострома — Шарья — Киров — Пермь“. Предварительно, 20 июля 2025 года на 1064 км автодороги произошло столкновение двух транспортных средств», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что организован объезд через город Краснокамск. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршрут. Ранее стало известно, что вечером 20 июля на Краснокамской объездной в Пермском крае собралась многокилометровая пробка. Одно из транспортных средств загорелось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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