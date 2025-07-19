Объездную Краснокамска в Пермском крае перекрыли после серьезного ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Авария произошла утром 20 июля 2025 года на 1064-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», сообщает региональная Госавтоинспекция.
«Введено временное ограничение движения на автодороге „Кострома — Шарья — Киров — Пермь“. Предварительно, 20 июля 2025 года на 1064 км автодороги произошло столкновение двух транспортных средств», — говорится в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что организован объезд через город Краснокамск. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршрут.
Ранее стало известно, что вечером 20 июля на Краснокамской объездной в Пермском крае собралась многокилометровая пробка. Одно из транспортных средств загорелось.
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