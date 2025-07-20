Все стороны в Сирии перешли в режим прекращения огня

Все стороны конфликта в Сирии перешли в режим прекращения огня 20 июля с 17:00 по местному времени. Об этом сообщил американский посол в Турции и специальный посланник президента США Томас Баррак.
«По состоянию на 17.00 по дамасскому времени все стороны перешли к приостановке и прекращению боевых действий. Следующим краеугольным камнем на пути к интеграции и долгосрочной деэскалации является полный обмен заложниками и удерживаемыми лицами, это находится в процессе», — заявил Баррак. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X
По словам дипломата, дальнейшее снижение напряженности возможно только при условии достижения согласия о прекращении насилия, обеспечении защиты мирных жителей, предоставлении гуманитарного доступа и «уходе от опасности». Ранее, 19 июля, в Аммане состоялась встреча Томаса Баррака с министрами иностранных дел Сирии и Иордании. В ходе переговоров были согласованы практические шаги по реализации режима прекращения огня в сирийской провинции Сувейда.
В среду, 16 июля, военно-воздушные силы Израиля осуществили авиаудары по зданиям Генерального штаба и президентского дворца в Дамаске. Операция была проведена с целью обеспечения безопасности друзской общины, несмотря на ранее озвученное сирийскими властями предупреждение Израилю о возможном вводе войск в Сувейду, предназначенном для прекращения вооруженных столкновений между кланами.
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