20 июля 2025

Лежащий у дороги труп обнаружили в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Признаков криминала не обнаружено
Признаков криминала не обнаружено Фото:

В Екатеринбурге по адресу Военная, 4а обнаружили труп. Информацию об этом подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.

«Предварительно, смерть не носит криминального характера», — сообщил URA.RU пресс-секретарь СУ СК по региону Александр Шульга. Судя по фото, тело принадлежит неизвестному мужчине. 

Это уже не первый случай обнаружения тела в Екатеринбурге за последнее время. Ранее трупы мужчин находили на улице Технической, 55 и у городского железнодорожного вокзала.

Кадрами с телом поделились очевидцы
Кадрами с телом поделились очевидцы
Фото:

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В Екатеринбурге по адресу Военная, 4а обнаружили труп. Информацию об этом подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. «Предварительно, смерть не носит криминального характера», — сообщил URA.RU пресс-секретарь СУ СК по региону Александр Шульга. Судя по фото, тело принадлежит неизвестному мужчине.  Это уже не первый случай обнаружения тела в Екатеринбурге за последнее время. Ранее трупы мужчин находили на улице Технической, 55 и у городского железнодорожного вокзала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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