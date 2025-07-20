Признаков криминала не обнаружено
В Екатеринбурге по адресу Военная, 4а обнаружили труп. Информацию об этом подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.
«Предварительно, смерть не носит криминального характера», — сообщил URA.RU пресс-секретарь СУ СК по региону Александр Шульга. Судя по фото, тело принадлежит неизвестному мужчине.
Это уже не первый случай обнаружения тела в Екатеринбурге за последнее время. Ранее трупы мужчин находили на улице Технической, 55 и у городского железнодорожного вокзала.
Кадрами с телом поделились очевидцы
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