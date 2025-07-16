В Екатеринбурге на Технической, 55 обнаружили труп человека. Кадрами с телом, лежащим во двор, поделились очевидцы. Информацию о трупе URA.RU также подтвердили в следственном комитете.
«Техническая, 55. Лежит труп мужчины в пакете», — сообщает telegram-канал «Злой Екб». Предварительно, смерть не носит криминального характера, сообщил URA.RU старший помощник руководителя регионального СУ СКР полковник Александр Шульга.
Ранее на стоянке у городского железнодорожного вокзала также обнаружили труп мужчины. Тело оперативно забрала похоронная служба.
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