Труп обнаружили во дворах Екатеринбурга. Фото

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Предварительно, тело принадлежит мужчине (архивное фото)
Предварительно, тело принадлежит мужчине (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Технической, 55 обнаружили труп человека. Кадрами с телом, лежащим во двор, поделились очевидцы. Информацию о трупе URA.RU также подтвердили в следственном комитете.

«Техническая, 55. Лежит труп мужчины в пакете», — сообщает telegram-канал «Злой Екб». Предварительно, смерть не носит криминального характера, сообщил URA.RU старший помощник руководителя регионального СУ СКР полковник Александр Шульга.

Ранее на стоянке у городского железнодорожного вокзала также обнаружили труп мужчины. Тело оперативно забрала похоронная служба.

Фото трупа
Фото трупа
Фото:

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В Екатеринбурге на Технической, 55 обнаружили труп человека. Кадрами с телом, лежащим во двор, поделились очевидцы. Информацию о трупе URA.RU также подтвердили в следственном комитете. «Техническая, 55. Лежит труп мужчины в пакете», — сообщает telegram-канал «Злой Екб». Предварительно, смерть не носит криминального характера, сообщил URA.RU старший помощник руководителя регионального СУ СКР полковник Александр Шульга. Ранее на стоянке у городского железнодорожного вокзала также обнаружили труп мужчины. Тело оперативно забрала похоронная служба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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