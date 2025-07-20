Россиян предупредили о массовых сокращениях в этом году

В России почти вдвое увеличилась доля компаний, которые планируют сократить сотрудников во второй половине 2025 года. К такому выводу пришли эксперты Банка России в докладе о региональной экономике. Согласно данным опроса 11,6 тысячи предприятий, сейчас о намерении оптимизировать штат заявляют 11,5% работодателей против 6,9% в январе этого года.
«В июне 2025 года в сравнении с январем 2025 увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65% против 62% опрошенных в январе 2025 года), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5% против 6,9% в январе 2025)», — приводится в докладе регулятора. Эксперты Центробанка объясняют рост планов по сокращениям снижением спроса на продукцию, увеличением издержек и замедлением деловой активности.
В результате доля предприятий, ожидающих роста оплаты труда за 2025 год в целом, сократилась с 84% до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста зарплат снизилась с 8,4% до 5,3%. Одновременно сократилась и доля компаний, планирующих повышение зарплат: сейчас таких предприятий на 13 процентных пунктов меньше, чем в начале года.
Банк России отмечает, что тенденция характерна для большинства отраслей, особенно для торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства и фармацевтики. На отдельных предприятиях уже вводятся режимы неполной занятости и внеплановые отпуска.
Среди признаков охлаждения рынка труда в докладе также указывается снижение числа компаний, испытывающих дефицит кадров: в июне таких было 66%, тогда как в начале года — 69%. Это связано с уменьшением потребности в работниках на фоне падения спроса и оптимизации производственных процессов. По мнению аналитиков Центробанка, сложившаяся ситуация может способствовать снижению инфляционного давления со стороны рынка труда.
Ранее экономист дал хороший прогноз по ключевой ставке. Центробанк может снизить ее до 19% по итогам заседания 25 июля.
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