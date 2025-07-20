20 июля 2025
19 июля 2025

ЧП возле детского лагеря: краснокамские спасатели достали тело из воды

Утонул мужчина в реке Сюзьва в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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В причинах произошедшего еще предстоит разобраться
В причинах произошедшего еще предстоит разобраться Фото:

В Прикамье возле детского лагеря «Чибис» в реке Сюзьва утонул мужчина. Инцидент произошел 19 июля, передает управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского округа.

Сигнал о происшествии был принят дежурным ЕДДС в 12:31. К месту происшествия оперативно выехали спасатели. Был произведен визуальный поиск. Обнаружено тело мужчины 1981 года рождения», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Труп извлекли из воды и передали сотрудникам скорой помощи и сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего будут устанавливать следственные органы. Ранее в регионе начали проверки по фактам утопления девушки 2006 года рождения в Очерском пруду и мужчины 1949 года рождения в реке Юг.

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В Прикамье возле детского лагеря «Чибис» в реке Сюзьва утонул мужчина. Инцидент произошел 19 июля, передает управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского округа. Сигнал о происшествии был принят дежурным ЕДДС в 12:31. К месту происшествия оперативно выехали спасатели. Был произведен визуальный поиск. Обнаружено тело мужчины 1981 года рождения», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Труп извлекли из воды и передали сотрудникам скорой помощи и сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего будут устанавливать следственные органы. Ранее в регионе начали проверки по фактам утопления девушки 2006 года рождения в Очерском пруду и мужчины 1949 года рождения в реке Юг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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