ЧП возле детского лагеря: краснокамские спасатели достали тело из воды

В Прикамье возле детского лагеря «Чибис» в реке Сюзьва утонул мужчина. Инцидент произошел 19 июля, передает управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского округа.
Сигнал о происшествии был принят дежурным ЕДДС в 12:31. К месту происшествия оперативно выехали спасатели. Был произведен визуальный поиск. Обнаружено тело мужчины 1981 года рождения», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Труп извлекли из воды и передали сотрудникам скорой помощи и сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего будут устанавливать следственные органы. Ранее в регионе начали проверки по фактам утопления девушки 2006 года рождения в Очерском пруду и мужчины 1949 года рождения в реке Юг.
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