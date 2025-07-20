20 июля 2025

Суд начал рассмотрение дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Второй Западный окружной военный суд 20 июля в закрытом режиме проводит предварительные слушания по уголовному делу в отношении 19 предполагаемых исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, в результате которого погибли 149 человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня в суде в закрытом режиме в соответствии со ст. 234 УПК (предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон) пройдут предварительные слушания по уголовному делу о теракте в „Крокусе“ в отношении 19 фигурантов», — рассказала представитель суда, передает ТАСС. Она подчеркнула, что для безопасности всех участников процесса приняты беспрецедентные меры: «Безопасность будут обеспечивать сотрудники силовых ведомств», — добавили в пресс-службе.

Судебное разбирательство будет вести коллегия из трех судей. Материалы дела включают более 470 томов, в которых содержится вещественная доказательная база, собранная в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных экспертиз в отношении обвиняемых. На данный момент рассматривается вопрос о выборе здания для рассмотрения дела: ни залы по адресу Госпитальный переулок, ни площадки Московского городского суда не могут вместить всех участников процесса из-за ремонта и частичного переезда аппарата апелляционной инстанции в менее вместительные помещения.

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Второй Западный окружной военный суд 20 июля в закрытом режиме проводит предварительные слушания по уголовному делу в отношении 19 предполагаемых исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, в результате которого погибли 149 человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Сегодня в суде в закрытом режиме в соответствии со ст. 234 УПК (предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон) пройдут предварительные слушания по уголовному делу о теракте в „Крокусе“ в отношении 19 фигурантов», — рассказала представитель суда, передает ТАСС. Она подчеркнула, что для безопасности всех участников процесса приняты беспрецедентные меры: «Безопасность будут обеспечивать сотрудники силовых ведомств», — добавили в пресс-службе. Судебное разбирательство будет вести коллегия из трех судей. Материалы дела включают более 470 томов, в которых содержится вещественная доказательная база, собранная в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных экспертиз в отношении обвиняемых. На данный момент рассматривается вопрос о выборе здания для рассмотрения дела: ни залы по адресу Госпитальный переулок, ни площадки Московского городского суда не могут вместить всех участников процесса из-за ремонта и частичного переезда аппарата апелляционной инстанции в менее вместительные помещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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