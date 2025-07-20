20 июля 2025

Массовая отмена рейсов происходит в аэропорту Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной стало закрытие всех столичных аэропортов
Причиной стало закрытие всех столичных аэропортов Фото:

В Кольцово снова наблюдаются массовые отмены и задержки рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. 

Так, авиакомпания «Победа» отменила сразу три вылета из Екатеринбурга в столицу, еще один рейс перенесли больше, чем на два часа. До Санкт-Петербурга один рейс задержан почти на три часа, второй отменен.

Вылет одного борта в Москву также отменил и «Аэрофлот». На момент публикации ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково.

Массовые отмены и задержки рейсов в Кольцово наблюдались и накануне. За одну ночь отменили три рейса в Москву, еще один рейс до столицы России перенесли почти на сутки.

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В Кольцово снова наблюдаются массовые отмены и задержки рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.  Так, авиакомпания «Победа» отменила сразу три вылета из Екатеринбурга в столицу, еще один рейс перенесли больше, чем на два часа. До Санкт-Петербурга один рейс задержан почти на три часа, второй отменен. Вылет одного борта в Москву также отменил и «Аэрофлот». На момент публикации ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково. Массовые отмены и задержки рейсов в Кольцово наблюдались и накануне. За одну ночь отменили три рейса в Москву, еще один рейс до столицы России перенесли почти на сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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