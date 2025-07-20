Массовая отмена рейсов происходит в аэропорту Екатеринбурга

В Кольцово снова наблюдаются массовые отмены и задержки рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Так, авиакомпания «Победа» отменила сразу три вылета из Екатеринбурга в столицу, еще один рейс перенесли больше, чем на два часа. До Санкт-Петербурга один рейс задержан почти на три часа, второй отменен.
Вылет одного борта в Москву также отменил и «Аэрофлот». На момент публикации ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково.
Массовые отмены и задержки рейсов в Кольцово наблюдались и накануне. За одну ночь отменили три рейса в Москву, еще один рейс до столицы России перенесли почти на сутки.
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