Все московские аэропорты прекратили работу на фоне массовой атаки БПЛА

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов 21 июля. Об этом сообщает представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.
До этого сообщалось об ограничениях, введенных в аэропортах Шереметьево и Внуково. В пресс-службе Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться.
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