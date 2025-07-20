20 июля 2025

Все московские аэропорты прекратили работу на фоне массовой атаки БПЛА

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Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский Фото:

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов 21 июля. Об этом сообщает представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось об ограничениях, введенных в аэропортах Шереметьево и Внуково. В пресс-службе Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться.

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Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов 21 июля. Об этом сообщает представитель Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства. До этого сообщалось об ограничениях, введенных в аэропортах Шереметьево и Внуково. В пресс-службе Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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