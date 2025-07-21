В Турции заявили о последнем шансе для Зеленского

dikGAZETE: новый раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для Киева
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По данным dikGAZETE, ответственность за отсутствие прогресса в переговорах лежит на Западе
По данным dikGAZETE, ответственность за отсутствие прогресса в переговорах лежит на Западе Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной, который пройдет в Стамбуле, станет последним шансом для Киева и его западных союзников достичь договоренностей с Москвой. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.

«Это последний шанс для западников и киевского режима. Им следует сесть с Россией за стол переговоров, иначе они столкнутся с еще большими проблемами», — говорится в материале издания. Авторы публикации подчеркивают, что Россия неоднократно предлагала как западным странам, так и Украине различные возможности для урегулирования ситуации путем диалога.

Однако на предложения Москвы не откликнулся ни один западный лидер, за исключением президента США Дональда Трампа, который, по мнению авторов, проявляет готовность к обсуждению. По данным издания, ответственность за отсутствие прогресса в переговорах лежит на западных политиках и «их орудии — киевском режиме», а не на российской стороне.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести новую встречу переговорных групп на следующей неделе. Эту информацию подтвердил представитель российской стороны, добавив, что дата переговоров будет определена в ближайшее время, передает деловое издание «Взгляд».

В 2025 году Москва и Киев возобновили прямой диалог после трехлетней паузы, проведя две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. По итогам переговоров были достигнуты договоренности об обмене пленными и предварительные параметры мирного урегулирования, которые зафиксированы в меморандумах, передает Mail.ru.

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Новый раунд переговоров между Россией и Украиной, который пройдет в Стамбуле, станет последним шансом для Киева и его западных союзников достичь договоренностей с Москвой. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE. «Это последний шанс для западников и киевского режима. Им следует сесть с Россией за стол переговоров, иначе они столкнутся с еще большими проблемами», — говорится в материале издания. Авторы публикации подчеркивают, что Россия неоднократно предлагала как западным странам, так и Украине различные возможности для урегулирования ситуации путем диалога. Однако на предложения Москвы не откликнулся ни один западный лидер, за исключением президента США Дональда Трампа, который, по мнению авторов, проявляет готовность к обсуждению. По данным издания, ответственность за отсутствие прогресса в переговорах лежит на западных политиках и «их орудии — киевском режиме», а не на российской стороне. В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести новую встречу переговорных групп на следующей неделе. Эту информацию подтвердил представитель российской стороны, добавив, что дата переговоров будет определена в ближайшее время, передает деловое издание «Взгляд». В 2025 году Москва и Киев возобновили прямой диалог после трехлетней паузы, проведя две встречи в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. По итогам переговоров были достигнуты договоренности об обмене пленными и предварительные параметры мирного урегулирования, которые зафиксированы в меморандумах, передает Mail.ru.
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