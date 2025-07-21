МЧС предупредило жителей Подмосковья о резком ухудшении погоды

В Подмосковье в ближайшие два часа ожидается сильный ливень
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень в Подмосковье, предположительно, закончится в 9 утра
Ливень в Подмосковье, предположительно, закончится в 9 утра Фото:

В Подмосковье в течение 1-2 часов местами ожидается сильный дождь и ливень. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09 часов 21 июля местами по Московской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень», — говорится в telegram-канале ведомства. МЧС советует водителям на это время снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами.

Пешеходам же рекомендуется не находиться под деревьями, линией электропередач и металлическими конструкциями, держаться подальше от водоемов. Дома следует плотно закрыть окна и отключить неиспользуемую технику от электросети.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что до конца июля в столичном регионе ожидается спокойная погода с температурой на 1,5-2 градуса выше нормы, однако дожди будут частыми. По его словам, средняя дневная температура составит 24-26 градусов. Он отметил, что дожди могут быть как очень небольшими, так и значительными, передает «Национальная служба новостей».

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В Подмосковье в течение 1-2 часов местами ожидается сильный дождь и ливень. Об этом сообщили в МЧС России по региону. «В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09 часов 21 июля местами по Московской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень», — говорится в telegram-канале ведомства. МЧС советует водителям на это время снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам же рекомендуется не находиться под деревьями, линией электропередач и металлическими конструкциями, держаться подальше от водоемов. Дома следует плотно закрыть окна и отключить неиспользуемую технику от электросети. Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что до конца июля в столичном регионе ожидается спокойная погода с температурой на 1,5-2 градуса выше нормы, однако дожди будут частыми. По его словам, средняя дневная температура составит 24-26 градусов. Он отметил, что дожди могут быть как очень небольшими, так и значительными, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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