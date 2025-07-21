Врач назвал неочевидные признаки сердечного приступа

Кардиолог Вечтомов: тошнота и головокружение могут сбыть симптомами инфаркта
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Вечтомов заявил, что при подозрении на инфаркт необходимо сразу же вызвать скорую помощь
Вечтомов заявил, что при подозрении на инфаркт необходимо сразу же вызвать скорую помощь Фото:

Тошнота и головокружение в жару могут быть неочевидными признаками инфаркта, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов.

"К признакам инфаркта относится: одышка — даже без движения, ощущение нехватки воздуха; холодный пот, бледность, слабость; тошнота, головокружение, рвота; чувство страха, паника («предчувствие смерти»)", — заявил Вечтомов. Его слова приводит газета «Известия»

Врач советует при ухудшении самочувствия немедленно уйти в прохладное место, сесть или лечь с приподнятыми ногами. По его словам, при появлении подобных симптомов необходимо выпить прохладную воду маленькими глотками, также следует избегать алкоголя, кофе и энергетиков, чтобы не усиливать обезвоживание. Кроме того, Вечтомов порекомендовал сразу же охладить лицо, шею и запястья, ослабить одежду для облегчения дыхания.

«Обязательно измерьте давление и пульс. Если давление низкое — ложитесь, задрав ноги выше головы. Если высокое — примите привычное лекарство, но не снижайте давление резко», — заявил кардиолог. По его словам, при подозрении на инфаркт следует сразу вызвать скорую помощь и не ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно.

Ранее врач-кардиолог Антон Вахляев заявил, что холодный душ в жару может быть опасен из-за резкого сужения сосудов. По его словам, для подготовленного человека без противопоказаний холодный душ безопасен, но резкий переход от жары к холодной воде может вызвать инсульт или судороги. Он рекомендовал начинать купание с теплой воды и постепенно снижать температуру, чтобы помочь организму адаптироваться, передает "Национальная служба новостей".

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Тошнота и головокружение в жару могут быть неочевидными признаками инфаркта, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов. "К признакам инфаркта относится: одышка — даже без движения, ощущение нехватки воздуха; холодный пот, бледность, слабость; тошнота, головокружение, рвота; чувство страха, паника («предчувствие смерти»)", — заявил Вечтомов. Его слова приводит газета «Известия» Врач советует при ухудшении самочувствия немедленно уйти в прохладное место, сесть или лечь с приподнятыми ногами. По его словам, при появлении подобных симптомов необходимо выпить прохладную воду маленькими глотками, также следует избегать алкоголя, кофе и энергетиков, чтобы не усиливать обезвоживание. Кроме того, Вечтомов порекомендовал сразу же охладить лицо, шею и запястья, ослабить одежду для облегчения дыхания. «Обязательно измерьте давление и пульс. Если давление низкое — ложитесь, задрав ноги выше головы. Если высокое — примите привычное лекарство, но не снижайте давление резко», — заявил кардиолог. По его словам, при подозрении на инфаркт следует сразу вызвать скорую помощь и не ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно. Ранее врач-кардиолог Антон Вахляев заявил, что холодный душ в жару может быть опасен из-за резкого сужения сосудов. По его словам, для подготовленного человека без противопоказаний холодный душ безопасен, но резкий переход от жары к холодной воде может вызвать инсульт или судороги. Он рекомендовал начинать купание с теплой воды и постепенно снижать температуру, чтобы помочь организму адаптироваться, передает "Национальная служба новостей".
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