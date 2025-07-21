Врач назвал неочевидные признаки сердечного приступа

Тошнота и головокружение в жару могут быть неочевидными признаками инфаркта, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов.
"К признакам инфаркта относится: одышка — даже без движения, ощущение нехватки воздуха; холодный пот, бледность, слабость; тошнота, головокружение, рвота; чувство страха, паника («предчувствие смерти»)", — заявил Вечтомов. Его слова приводит газета «Известия»
Врач советует при ухудшении самочувствия немедленно уйти в прохладное место, сесть или лечь с приподнятыми ногами. По его словам, при появлении подобных симптомов необходимо выпить прохладную воду маленькими глотками, также следует избегать алкоголя, кофе и энергетиков, чтобы не усиливать обезвоживание. Кроме того, Вечтомов порекомендовал сразу же охладить лицо, шею и запястья, ослабить одежду для облегчения дыхания.
«Обязательно измерьте давление и пульс. Если давление низкое — ложитесь, задрав ноги выше головы. Если высокое — примите привычное лекарство, но не снижайте давление резко», — заявил кардиолог. По его словам, при подозрении на инфаркт следует сразу вызвать скорую помощь и не ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно.
Ранее врач-кардиолог Антон Вахляев заявил, что холодный душ в жару может быть опасен из-за резкого сужения сосудов. По его словам, для подготовленного человека без противопоказаний холодный душ безопасен, но резкий переход от жары к холодной воде может вызвать инсульт или судороги. Он рекомендовал начинать купание с теплой воды и постепенно снижать температуру, чтобы помочь организму адаптироваться, передает "Национальная служба новостей".
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