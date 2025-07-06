Кардиолог назвала первые признаки аритмии

К первым признакам аритмии относятся следующие симптомы: ощущение перебоев в работе сердца, эпизоды «замирания» или «ускорения» сердцебиения, нехватка воздуха, тревожность, страх и головокружение вплоть до потери сознания. Об этом сообщила врач-кардиолог высшей категории «СМ-Клиника» Ольга Сазонова, отметив, что выраженность и характер симптомов могут существенно различаться и зависят от различных факторов.
«Одним из наиболее частых поводов обращения на консультацию к врачу-кардиологу являются жалобы на перебои в работе сердца, чувство „замирания“ в груди, „пропуски“ или „ускорения“ сердечного ритма», — рассказала Сазонова для Здоровья Mail. Подобные симптомы часто сопровождают нарушения сердечного ритма.
Проявление признаков аритмии может различаться в зависимости от тяжести текущего состояния человека, его пола и возраста, психоэмоциональных особенностей и наличия сопутствующих заболеваний. Кардиолог уточнила, что существуют различные предпосылки к развитию аритмии: связанные непосредственно с патологиями сердца (кардиальные причины), а также возникающие вследствие заболеваний других органов и систем (некардиальные причины).
При обнаружении указанных симптомов следует посетить консультацию у кардиолога. Он определит тип аритмии и факторы, способствующие ее развитию. Далее нужно пройти осмотр и сделать электрокардиограмму (ЭКГ) — ее результаты позволяют определить дальнейшую тактику диагностики и лечения заболевания. Однако не все виды аритмий требуют спецлечения — некоторые из них не представляют опасности для здоровья или жизни человека. При этом консультация с врачом все равно важна, потому что только он может принять решение о необходимости лечения.
Ранее замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что в стране расширили программу льготного лекарственного обеспечения для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К октябрю 2024 года по программе получали лекарства более 960 тысяч пациентов. Опция реализована в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
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