20 июля 2025

В Перми новый выезд объединил две улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство выезда завершено на 95%
Строительство выезда завершено на 95% Фото:

В Перми завершается строительство нового выезда с промышленного узла «Осенцы». Выезд объединил улицу Промышленная и Нестюковский тракт. Об этом сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов в своем telegram-канале.

«Улица Промышленная и Нестюковский тракт теперь объединены. Готовность нового выезда с промышленного узла „Осенцы“ составила 95%», — написал Черепанов.

Он добавил, что на объекте устанавливают дорожные знаки и ограждения, а также на некоторых участках укладывают асфальт. Длина новой дороги составляет 208 метров. Открытие выезда напрямую соединит промышленный узел с автодорогой Пермь-Екатеринбург. По мнению властей, это позволит снизить количество ДТП и сократить пробки. Также дорога будет удобна для предприятий, которые расположены в «Осенцах». Рядом с выездом уже готовят к строительству крупный логистический центр.

Ранее URA.RU рассказало, что новый выезд с промузла «Осенцы» власти планировали построить с 2021 года. В апреле 2025 года краевой минтранс сообщил о 81% готовности проекта. Спустя месяц власти начали искать подрядчика для строительства дополнительного выезда. 

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В Перми завершается строительство нового выезда с промышленного узла «Осенцы». Выезд объединил улицу Промышленная и Нестюковский тракт. Об этом сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов в своем telegram-канале. «Улица Промышленная и Нестюковский тракт теперь объединены. Готовность нового выезда с промышленного узла „Осенцы“ составила 95%», — написал Черепанов. Он добавил, что на объекте устанавливают дорожные знаки и ограждения, а также на некоторых участках укладывают асфальт. Длина новой дороги составляет 208 метров. Открытие выезда напрямую соединит промышленный узел с автодорогой Пермь-Екатеринбург. По мнению властей, это позволит снизить количество ДТП и сократить пробки. Также дорога будет удобна для предприятий, которые расположены в «Осенцах». Рядом с выездом уже готовят к строительству крупный логистический центр. Ранее URA.RU рассказало, что новый выезд с промузла «Осенцы» власти планировали построить с 2021 года. В апреле 2025 года краевой минтранс сообщил о 81% готовности проекта. Спустя месяц власти начали искать подрядчика для строительства дополнительного выезда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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