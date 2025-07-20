В Перми новый выезд объединил две улицы

В Перми завершается строительство нового выезда с промышленного узла «Осенцы». Выезд объединил улицу Промышленная и Нестюковский тракт. Об этом сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов в своем telegram-канале.
«Улица Промышленная и Нестюковский тракт теперь объединены. Готовность нового выезда с промышленного узла „Осенцы“ составила 95%», — написал Черепанов.
Он добавил, что на объекте устанавливают дорожные знаки и ограждения, а также на некоторых участках укладывают асфальт. Длина новой дороги составляет 208 метров. Открытие выезда напрямую соединит промышленный узел с автодорогой Пермь-Екатеринбург. По мнению властей, это позволит снизить количество ДТП и сократить пробки. Также дорога будет удобна для предприятий, которые расположены в «Осенцах». Рядом с выездом уже готовят к строительству крупный логистический центр.
Ранее URA.RU рассказало, что новый выезд с промузла «Осенцы» власти планировали построить с 2021 года. В апреле 2025 года краевой минтранс сообщил о 81% готовности проекта. Спустя месяц власти начали искать подрядчика для строительства дополнительного выезда.
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