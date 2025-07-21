Метили в Москву: в Минобороны подсчитали число сбитых за ночь беспилотников

Над регионами России уничтожено 74 украинских БПЛА
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По данным МО РФ, 23 украинских БПЛА прошлой ночью пытались атаковать Москву
По данным МО РФ, 23 украинских БПЛА прошлой ночью пытались атаковать Москву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь с 20 на 21 июля российские силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника над семью регионами страны, из которых 23 дрона были уничтожены в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны РФ, 23 дрона были сбиты над Московским регионом, 14 — над Курской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над Брянской, еще 10 — в Калужской области, четыре — в Тульской и один — в Липецкой.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки БПЛА никто из жителей не пострадал. Он отметил, что разрушений среди объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Глава Калужской области Владислав Шапша уточнил, что сбитые дроны были обнаружены в нескольких районах региона и на окраине Обнинска. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В Орловской области, по словам губернатора Андрея Клычкова, за сутки сбиты 17 беспилотников, пострадавших также нет. На местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

В ночь на 21 июля в Ростовской области в результате падения фрагментов БПЛА загорелась крыша железнодорожного вокзала. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет. В московских аэропортах этой ночь временно вводились ограничения, но к утру они были сняты. Однако аэропорт Нижнего Новгорода продолжает работать с ограничениями.

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В ночь с 20 на 21 июля российские силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника над семью регионами страны, из которых 23 дрона были уничтожены в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи в период с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны РФ, 23 дрона были сбиты над Московским регионом, 14 — над Курской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над Брянской, еще 10 — в Калужской области, четыре — в Тульской и один — в Липецкой. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки БПЛА никто из жителей не пострадал. Он отметил, что разрушений среди объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Глава Калужской области Владислав Шапша уточнил, что сбитые дроны были обнаружены в нескольких районах региона и на окраине Обнинска. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В Орловской области, по словам губернатора Андрея Клычкова, за сутки сбиты 17 беспилотников, пострадавших также нет. На местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. В ночь на 21 июля в Ростовской области в результате падения фрагментов БПЛА загорелась крыша железнодорожного вокзала. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет. В московских аэропортах этой ночь временно вводились ограничения, но к утру они были сняты. Однако аэропорт Нижнего Новгорода продолжает работать с ограничениями.
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