Три редкие ягоды, которые можно собирать в свердловских лесах

В свердловских лесах можно собрать княженику, морошку и костянику

21 июля 2025 в 11:27 Размер текста - 17 +

Костяника, а также две другие ее родственницы, имеет много полезных качеств Фото: Илья Московец © URA.RU Кроме известных и всеми любимых земляники, черники и малины в свердловских лесах созрели и другие полезные ягоды. Какие — URA.RU рассказал методист природного парка «Бажовские места» Сергей Санатин. «Одна из этих ягод — княженика. Свое название получила от того, что в свое время князья собирали ею оброк. Больших территорий эта ягода не занимает, больших урожаев не соберете, но тем не менее она есть. Это родственник малины, она и внешне похожа на малину: темно-рубинового цвета и имеет своеобразные нотки, некоторые говорят, похожи на нотки ананаса. В уральских былях Бажов упоминал, как эту ягоду собирали жители Сисерти», — рассказал Санатин. Другая не очень известная ягода — костяника, тоже родственница малины и княженики. По вкусу она кисло-сладкая, с терпкими нотками, и некоторым напоминает гранат. Аромат у костяники слабый, с легким земляничным оттенком. Третья редкая ягода — морошка, которая любит прохладный климат и встречается, например, в окрестностях Североуральска. Излюбленное место обитания морошки — тундровые болота. По вкусу она терпкая, сладкая с легкой кислинкой. Некоторым морошка напоминает медовый абрикос, а другим — спелую грушу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кроме известных и всеми любимых земляники, черники и малины в свердловских лесах созрели и другие полезные ягоды. Какие — URA.RU рассказал методист природного парка «Бажовские места» Сергей Санатин. «Одна из этих ягод — княженика. Свое название получила от того, что в свое время князья собирали ею оброк. Больших территорий эта ягода не занимает, больших урожаев не соберете, но тем не менее она есть. Это родственник малины, она и внешне похожа на малину: темно-рубинового цвета и имеет своеобразные нотки, некоторые говорят, похожи на нотки ананаса. В уральских былях Бажов упоминал, как эту ягоду собирали жители Сисерти», — рассказал Санатин. Другая не очень известная ягода — костяника, тоже родственница малины и княженики. По вкусу она кисло-сладкая, с терпкими нотками, и некоторым напоминает гранат. Аромат у костяники слабый, с легким земляничным оттенком. Третья редкая ягода — морошка, которая любит прохладный климат и встречается, например, в окрестностях Североуральска. Излюбленное место обитания морошки — тундровые болота. По вкусу она терпкая, сладкая с легкой кислинкой. Некоторым морошка напоминает медовый абрикос, а другим — спелую грушу.