Ночные атаки ВСУ по российским территориям: где сбили дроны — показываем на карте

Прошедшей ночью украинские дроны атаковали семь территорий России. Средства ПВО уничтожили 74 беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Московского региона.
В Курской области поздно вечером был атакован гражданский автомобиль. Пострадало два человека. В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Жителей предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета. Кроме того, ночью были введены ограничения на работу российских аэропортов. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.
Московский регион: 15 дронов летели на Москву
В небе над Московским регионом этой ночью было сбито больше всего украинских беспилотников — 23. Об этом сообщили в Минобороны. Причем 15 из них летели прямиком на столицу. Все они были успешно сбиты. По предварительной информации от мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений в результате падения обломков — нет.
Курская область: двое пострадавших
Силами ПВО в небе над регионом было уничтожено 14 дронов ВСУ. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал, что накануне поздно вечером один украинский БПЛА ударил по машине с мирными жителями. В результате пострадали два молодых человека 20-ти и 22-х лет. Мужчины получили осколочные ранения рук и ног. Сейчас они оба находятся в Курской областной больнице. Об этом Хинштейн написал в своем telegram-канале.
Ростовская область: поврежден частный жилой дом
Ночью в небе над Ростовской областью было сбито 12 БПЛА. В поселке Каменоломни Октябрьского района в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание кровли здания железнодорожного вокзала. Из диспетчерской жд-станции были эвакуированы трое сотрудников. Возгорание было оперативно потушено, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в telegram-канале. Сообщается, что в поселке Раково Красносулинского района осколками БПЛА был поврежден частный дом, летняя кухня и два автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет.
Липецкая область: угроза атаки БПЛА
Один беспилотник ВСУ был сбит минувшей ночью. В регионе поздно вечером был введен режим угрозы беспилотников и воздушной опасности. Ближе к утру губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал запись о том, что оба режима отменены.
Тульская область: опасность атаки беспилотников
В небе над Тульской областью было уничтожено четыре дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В регионе по-прежнему сохраняется угроза атак дронов.
Брянская и Калужская области: без пострадавших
В небе над Брянской областью уничтожено 10 украинских дронов. Над Калужской — также 10. БПЛА были сбиты на территории Жуковского, Тарусского, Дзержинского, Перемышльского, Малоярославецкого районов и на окраине Обнинска. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, в этих двух областях не зафиксировано.
Татарстан: режим угрозы БПЛА
В Республике был введен режим беспилотной опасности. Жителям сообщили, что у них могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Республики.
На время закрывались аэропорты
Прошедшей ночью несколько раз вводились и отменялись ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. К утру они были сняты. Также временно была ограничена работа воздушной гавани Нижнего Новгорода (Стригино). В 08:50 по МСК ограничения там были отменены. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
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