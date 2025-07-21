С дроппера взыскали миллионы за обман пенсионера из Артемовского

Прокуратура Артемовского (Свердловская область) взыскала более двух миллионов рублей с дроппера из Санкт-Петербурга, который похитил эту сумму у местного пенсионера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.
«В Артемовском по иску прокуратуры суд взыскал с дроппера в пользу пенсионера более двух миллионов рублей, похищенных в результате мошеннических действий. Установлено, что житель города Артемовский, являющийся пенсионером, действуя под влиянием обмана со стороны неустановленного лица, перевел более двух миллионов рублей на продиктованный последним на якобы „инвестиционный“ счет», — говорится в сообщении.
Прокуроры начали расследование по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и признали свердловчанина потерпевшим. Позже они выяснили, что получил два миллиона рублей житель Петербурга 2003 года рождения, который передал карту неизвестному для вывода денег. Исковое заявление на возмещение средств пенсионеру было направлено прокуратурой в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга и удовлетворено.
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