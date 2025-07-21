Кингисеппский машзавод официально вошел в состав ОСК

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) официально вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Информацию об этом подтвердил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
«Холдинг КМЗ вошел в состав ОСК для реализации крупных проектов по импортозамещению», — рассказал Даниленко РИА Новости. Учредителем предприятия стало ООО «Группа компаний 'Морские и нефтегазовые проекты'», входящее в структуру АО «ОСК». Документы о присоединении уже подписаны.
На сегодняшний день КМЗ является важным исполнителем гособоронзаказа: завод специализируется на производстве катеров для силовых структур России, а также морских дронов. Вхождение в состав ОСК позволит предприятию реализовывать более масштабные проекты, в том числе в области импортозамещения, что особенно актуально в условиях сложных отношений России с западными странами.
Одной из ключевых задач, которую планируется решать в рамках объединения, является разработка и производство судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота — танкеров, балкеров, газовозов и других судов. По словам Даниленко, для выполнения этой задачи КМЗ потребуется стабильное финансирование и тесная кооперация с государственными структурами.
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