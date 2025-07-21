Кингисеппский машзавод официально вошел в состав ОСК

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Документы о присоединении уже подписаны (архивное фото)
Документы о присоединении уже подписаны (архивное фото) Фото:

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) официально вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Информацию об этом подтвердил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

«Холдинг КМЗ вошел в состав ОСК для реализации крупных проектов по импортозамещению», — рассказал Даниленко РИА Новости. Учредителем предприятия стало ООО «Группа компаний 'Морские и нефтегазовые проекты'», входящее в структуру АО «ОСК». Документы о присоединении уже подписаны.

На сегодняшний день КМЗ является важным исполнителем гособоронзаказа: завод специализируется на производстве катеров для силовых структур России, а также морских дронов. Вхождение в состав ОСК позволит предприятию реализовывать более масштабные проекты, в том числе в области импортозамещения, что особенно актуально в условиях сложных отношений России с западными странами.

Одной из ключевых задач, которую планируется решать в рамках объединения, является разработка и производство судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота — танкеров, балкеров, газовозов и других судов. По словам Даниленко, для выполнения этой задачи КМЗ потребуется стабильное финансирование и тесная кооперация с государственными структурами.

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Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) официально вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Информацию об этом подтвердил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко. «Холдинг КМЗ вошел в состав ОСК для реализации крупных проектов по импортозамещению», — рассказал Даниленко РИА Новости. Учредителем предприятия стало ООО «Группа компаний 'Морские и нефтегазовые проекты'», входящее в структуру АО «ОСК». Документы о присоединении уже подписаны. На сегодняшний день КМЗ является важным исполнителем гособоронзаказа: завод специализируется на производстве катеров для силовых структур России, а также морских дронов. Вхождение в состав ОСК позволит предприятию реализовывать более масштабные проекты, в том числе в области импортозамещения, что особенно актуально в условиях сложных отношений России с западными странами. Одной из ключевых задач, которую планируется решать в рамках объединения, является разработка и производство судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота — танкеров, балкеров, газовозов и других судов. По словам Даниленко, для выполнения этой задачи КМЗ потребуется стабильное финансирование и тесная кооперация с государственными структурами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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