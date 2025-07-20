20 июля 2025

В Екатеринбурге труп обнаружили в куче газовых баллонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , зима, 03, медицина, скорая помощь, скорая
Трагедия произошла в Верх-Исетском районе города Фото:

В Екатеринбурге обнаружили мертвой 24-летнюю девушку, рядом с которой лежали несколько газовых баллонов. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

«Друзья несколько дней не могли дозвониться до нее. Решили навестить, и обнаружили ее мертвой. По квартире были разбросаны газовые баллоны», — сказал собеседник агентства.

Что стало причиной смерти, устанавливают судмедэксперты. Девушка жила в общежитии в Верх-Исетском районе. Ранее на проблемы со здоровьем не жаловалась. Известно, что погибшая из неблагополучной семьи, была в детдоме.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге обнаружили мертвой 24-летнюю девушку, рядом с которой лежали несколько газовых баллонов. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Друзья несколько дней не могли дозвониться до нее. Решили навестить, и обнаружили ее мертвой. По квартире были разбросаны газовые баллоны», — сказал собеседник агентства. Что стало причиной смерти, устанавливают судмедэксперты. Девушка жила в общежитии в Верх-Исетском районе. Ранее на проблемы со здоровьем не жаловалась. Известно, что погибшая из неблагополучной семьи, была в детдоме. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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