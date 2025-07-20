В Екатеринбурге труп обнаружили в куче газовых баллонов

В Екатеринбурге обнаружили мертвой 24-летнюю девушку, рядом с которой лежали несколько газовых баллонов. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.
«Друзья несколько дней не могли дозвониться до нее. Решили навестить, и обнаружили ее мертвой. По квартире были разбросаны газовые баллоны», — сказал собеседник агентства.
Что стало причиной смерти, устанавливают судмедэксперты. Девушка жила в общежитии в Верх-Исетском районе. Ранее на проблемы со здоровьем не жаловалась. Известно, что погибшая из неблагополучной семьи, была в детдоме.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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