В Екатеринбурге труп обнаружили в куче газовых баллонов

21 июля 2025 в 11:51 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в Верх-Исетском районе города Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге обнаружили мертвой 24-летнюю девушку, рядом с которой лежали несколько газовых баллонов. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Друзья несколько дней не могли дозвониться до нее. Решили навестить, и обнаружили ее мертвой. По квартире были разбросаны газовые баллоны», — сказал собеседник агентства. Что стало причиной смерти, устанавливают судмедэксперты. Девушка жила в общежитии в Верх-Исетском районе. Ранее на проблемы со здоровьем не жаловалась. Известно, что погибшая из неблагополучной семьи, была в детдоме. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге обнаружили мертвой 24-летнюю девушку, рядом с которой лежали несколько газовых баллонов. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Друзья несколько дней не могли дозвониться до нее. Решили навестить, и обнаружили ее мертвой. По квартире были разбросаны газовые баллоны», — сказал собеседник агентства. Что стало причиной смерти, устанавливают судмедэксперты. Девушка жила в общежитии в Верх-Исетском районе. Ранее на проблемы со здоровьем не жаловалась. Известно, что погибшая из неблагополучной семьи, была в детдоме. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.