Москву накрыли сильнейшие ливни, есть разрушения: онлайн-трансляция

В Москве и в области идут сильнейшие ливни. Некоторые улицы оказались затоплены. Известно о первых разрушениях. Так, в Подмосковье обрушился мост. От сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма», рассказали в оперативных службах. По данным синоптиков, сегодня в регионе выпадет 40 процентов месячной нормы осадков. Что происходит в городе из-за дождей — в онлайн-трансляции URA.RU.
11:04 Госавтоинспекция рекомендует по возможности воздержаться от использования личного транспорта. В случае крайней необходимости выезда сотрудники ГИБДД советуют: максимально сосредотачиваться на управлении автомобилем и не отвлекаться на мобильные устройства; избегать парковки транспортных средств под деревьями, а также рядом с неустойчивыми конструкциями; строго соблюдать скоростной режим с учетом сложившихся погодных условий.
11:01 В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей Москвы просят воздержаться от выхода на улицу без особой необходимости. В случаях, когда выход из дома неизбежен, рекомендуется соблюдать максимальную осторожность, не прятаться под деревьями и не оставлять автомобили рядом с ними.
10:55 Департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам и гостям столицы воспользоваться метрополитеном для передвижения по городу в понедельник. Наиболее серьезная ситуация с наводнением наблюдается на северо-западе города, где уже выпало количество осадков, соответствующее месячной норме.
10:52 В Москве и Подмосковье видимость на дорогах ухудшилась. На улицах стали появляться деревянные мостики через лужи.
10:28 На Можайском шоссе местным жителям приходится проходить лужи по забору. Машина скорой встала на Шмитовском проезде из-за потопа.
10:06 На станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 произошло затопление пешеходного тоннеля. В результате проход через тоннель временно закрыт, а посадка и высадка пассажиров на данной станции приостановлены. На месте происшествия работают аварийные службы железной дороги и городские коммунальные службы. Проводятся работы по откачке воды с использованием специализированного насосного оборудования.
10:05 Житель одного из подмосковных населенных пунктов использовал сапборд для передвижения по затопленным дорогам в условиях паводка. Видео делятся из деревни Глухово.
09:50 Водители автомобилей начали соревноваться с речными трамваями. Условия у них практически равны.
09:48 Кровля на станции МЦД «Сколково» протекла из-за ливня. Пешеходный переход на станции МЦД «Павшино» был полностью закрыт.
09:42 В Подмосковье произошло обрушение моста из-за сильнейших ливней. Об этом сообщили в оперативных службах. По их данным, сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.