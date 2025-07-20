20 июля 2025

В центре Перми продается комплекс магазинов с пекарней и газетным киоском

В Свердловском районе Перми продаются три магазина и киоск за 26 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь газетного киоска - 20,8 метров (архивное фото)
Площадь газетного киоска - 20,8 метров (архивное фото) Фото:

В Свердловском районе Перми на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева продаются два здания на остановочном комплексе. Стоимость готового бизнеса — 26 млн рублей.

«Продам здания на первой линии от улицы Куйбышева. В первом здании площадью 127,3 квадратных метра находится пекарня и два магазина. Второе здание (20,8 квадратных метров) — газетный киоск. Стоимость обоих объектов — 26 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Магазины построены в 2001 году, имеют центральное водоснабжение и канализацию. Находятся на оживленном остановочном комплексе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Дзержинском районе Перми в микрорайоне ДКЖ продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре. 

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В Свердловском районе Перми на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева продаются два здания на остановочном комплексе. Стоимость готового бизнеса — 26 млн рублей. «Продам здания на первой линии от улицы Куйбышева. В первом здании площадью 127,3 квадратных метра находится пекарня и два магазина. Второе здание (20,8 квадратных метров) — газетный киоск. Стоимость обоих объектов — 26 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Магазины построены в 2001 году, имеют центральное водоснабжение и канализацию. Находятся на оживленном остановочном комплексе. Ранее URA.RU сообщало, что в Дзержинском районе Перми в микрорайоне ДКЖ продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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