В центре Перми продается комплекс магазинов с пекарней и газетным киоском

В Свердловском районе Перми на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева продаются два здания на остановочном комплексе. Стоимость готового бизнеса — 26 млн рублей.
«Продам здания на первой линии от улицы Куйбышева. В первом здании площадью 127,3 квадратных метра находится пекарня и два магазина. Второе здание (20,8 квадратных метров) — газетный киоск. Стоимость обоих объектов — 26 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Магазины построены в 2001 году, имеют центральное водоснабжение и канализацию. Находятся на оживленном остановочном комплексе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Дзержинском районе Перми в микрорайоне ДКЖ продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре.
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