20 июля 2025

Когда в Тюмени заработает школьный базар

Школьный базар в Тюмени заработает 1 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная выставка откроется 1 августа
Школьная выставка откроется 1 августа Фото:

Школьная ярмарка в Тюмени откроется 1 августа. Информация об этом указана на сайте организаторов.

«Тюмень, школьная ярмарка. Даты проведения: с 1 по 31 августа. На одной выставочной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя», — указано в афише мероприятия.

В настоящий момент в магазинах Тюмени уже появились товары и одежда для школы. Их можно приобрести как в специализированных точках продаж, так и в сетевых супермаркетах.

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Школьная ярмарка в Тюмени откроется 1 августа. Информация об этом указана на сайте организаторов. «Тюмень, школьная ярмарка. Даты проведения: с 1 по 31 августа. На одной выставочной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя», — указано в афише мероприятия. В настоящий момент в магазинах Тюмени уже появились товары и одежда для школы. Их можно приобрести как в специализированных точках продаж, так и в сетевых супермаркетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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