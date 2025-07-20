Когда в Тюмени заработает школьный базар

Школьная выставка откроется 1 августа
Школьная ярмарка в Тюмени откроется 1 августа. Информация об этом указана на сайте организаторов.
«Тюмень, школьная ярмарка. Даты проведения: с 1 по 31 августа. На одной выставочной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя», — указано в афише мероприятия.
В настоящий момент в магазинах Тюмени уже появились товары и одежда для школы. Их можно приобрести как в специализированных точках продаж, так и в сетевых супермаркетах.
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