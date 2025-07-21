Московскую станцию Павшино закрыли из-за затопленного дождями тоннеля. Видео

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Тоннель на данный момент закрыт для прохода (архивное фото)
Тоннель на данный момент закрыт для прохода (архивное фото) Фото:

В Москве из-за сильных дождей на станции Павшино Рижского направления затопленным оказался пешеходный тоннель. Передвижение по нему на время пришлось ограничить. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«В связи с обильным выпадением осадков на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 произошло подтопление пешеходного тоннеля. В связи с этим в настоящее время тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале МЖД.

Сейчас на месте затопления работают аварийные бригады железнодорожных служб и городских коммунальных предприятий. Для удаления воды используются насосное оборудование и мотопомпы.

Ранее стало известно, что из-за мощного ливня в Наро-Фоминском районе Московской области обрушилась конструкция бетонного моста. В результате были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма». Подробности того, как в Москве бушует стихия — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Москве из-за сильных дождей на станции Павшино Рижского направления затопленным оказался пешеходный тоннель. Передвижение по нему на время пришлось ограничить. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). «В связи с обильным выпадением осадков на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 произошло подтопление пешеходного тоннеля. В связи с этим в настоящее время тоннель закрыт для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производится», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале МЖД. Сейчас на месте затопления работают аварийные бригады железнодорожных служб и городских коммунальных предприятий. Для удаления воды используются насосное оборудование и мотопомпы. Ранее стало известно, что из-за мощного ливня в Наро-Фоминском районе Московской области обрушилась конструкция бетонного моста. В результате были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма». Подробности того, как в Москве бушует стихия — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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