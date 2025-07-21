В Подмосковье из-за дождей обрушился мост

В Наро-Фоминском районе Московской области из-за сильных дождей произошло обрушение бетонного моста. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Ночью в Наро-Фоминском районе произошло размытие и падение бетонного моста из-за дождей», — рассказали в оперативных службах ТАСС. В результате были отрезаны от транспортного сообщения часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма».
Начаты работы по демонтажу разрушенного сооружения и обустройству временной переправы. Сотрудники экстренных служб обеспечивают эвакуацию и транспортировку жителей на лодках через водную преграду. Основные работы по восстановлению проезда планируется завершить к обеду понедельника, 21 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.