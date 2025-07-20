20 июля 2025

На одно место в челябинское заксобрание претендуют семь кандидатов

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Выборы пройдут с 12 по 14 сентября
Выборы пройдут с 12 по 14 сентября Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

После завершения регистрации кандидатов в законодательное собрание Челябинской области на один депутатский мандат в среднем претендуют по семь кандидатов. Об этом сообщили в облизбиркоме.

«Регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области восьмого созыва завершена. Конкуренция за парламентские мандаты очень высока — в среднем на одно вакантное место претендуют сразу семь кандидатов», — сообщается в telegram-канале избиркома.

По 30 одномандатным избирательным округам зарегистрированы 160 кандидатов из 168 выдвинувшихся. Из них 29 кандидатов — от «Единой России», по 30 кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей», 12 кандидатов — от Партии пенсионеров, 28 кандидатов — от «Справедливой России» и один самовыдвиженец. При этом пять выдвинутых кандидатов утратили статус, трем отказано в регистрации.

Зарегистрированы списки кандидатов от шести партий по партийным спискам. ЕР выдвинула 46 кандидатов, КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45 кандидатов, «Новые люди» — 41 кандидата, Партия пенсионеров — 31 кандидата, эсеры — 66 кандидатов.

Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Одновременно состоятся выборы в собрания почти всех городов и муниципальных округов Челябинской области. Предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания региона и 723 муниципальных депутата.

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После завершения регистрации кандидатов в законодательное собрание Челябинской области на один депутатский мандат в среднем претендуют по семь кандидатов. Об этом сообщили в облизбиркоме. «Регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области восьмого созыва завершена. Конкуренция за парламентские мандаты очень высока — в среднем на одно вакантное место претендуют сразу семь кандидатов», — сообщается в telegram-канале избиркома. По 30 одномандатным избирательным округам зарегистрированы 160 кандидатов из 168 выдвинувшихся. Из них 29 кандидатов — от «Единой России», по 30 кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей», 12 кандидатов — от Партии пенсионеров, 28 кандидатов — от «Справедливой России» и один самовыдвиженец. При этом пять выдвинутых кандидатов утратили статус, трем отказано в регистрации. Зарегистрированы списки кандидатов от шести партий по партийным спискам. ЕР выдвинула 46 кандидатов, КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45 кандидатов, «Новые люди» — 41 кандидата, Партия пенсионеров — 31 кандидата, эсеры — 66 кандидатов. Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Одновременно состоятся выборы в собрания почти всех городов и муниципальных округов Челябинской области. Предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания региона и 723 муниципальных депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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