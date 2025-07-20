На одно место в челябинское заксобрание претендуют семь кандидатов

После завершения регистрации кандидатов в законодательное собрание Челябинской области на один депутатский мандат в среднем претендуют по семь кандидатов. Об этом сообщили в облизбиркоме.
«Регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области восьмого созыва завершена. Конкуренция за парламентские мандаты очень высока — в среднем на одно вакантное место претендуют сразу семь кандидатов», — сообщается в telegram-канале избиркома.
По 30 одномандатным избирательным округам зарегистрированы 160 кандидатов из 168 выдвинувшихся. Из них 29 кандидатов — от «Единой России», по 30 кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей», 12 кандидатов — от Партии пенсионеров, 28 кандидатов — от «Справедливой России» и один самовыдвиженец. При этом пять выдвинутых кандидатов утратили статус, трем отказано в регистрации.
Зарегистрированы списки кандидатов от шести партий по партийным спискам. ЕР выдвинула 46 кандидатов, КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45 кандидатов, «Новые люди» — 41 кандидата, Партия пенсионеров — 31 кандидата, эсеры — 66 кандидатов.
Выборы в заксобрание пройдут с 12 по 14 сентября. Одновременно состоятся выборы в собрания почти всех городов и муниципальных округов Челябинской области. Предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания региона и 723 муниципальных депутата.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!