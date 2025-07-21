«Бурановские бабушки» признаны угрозой Украине

«Бурановские бабушки» попали в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским в РФ). Это следует из базы данных ресурса.
С 2020 года в списках «Миротворца» находятся действующие Солистки «бабушек» Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова числятся в базе данных с 2020 года. Причина — выступления с концертами в Крыму и в Донбассе.
Весь состав группы, занявший второе место Россию на конкурсе «Евровидение-2012» с песней «Party for everybody», также числится в базе «Миротворца». В том числе Екатерина Шкляева, которая ушла из жизни в 2024 году в 86 лет.
Сайт «Миротворец»* признан в РФ экстремистским ресурсом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.