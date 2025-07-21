«Бурановские бабушки» признаны угрозой Украине

«Бурановские бабушки» попали в базу «Миротворца»*
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Коллектив неоднократно выступал в Крыму и Донецке
Коллектив неоднократно выступал в Крыму и Донецке Фото:

«Бурановские бабушки» попали в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским в РФ). Это следует из базы данных ресурса.

С 2020 года в списках «Миротворца» находятся действующие Солистки «бабушек» Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова числятся в базе данных с 2020 года. Причина — выступления с концертами в Крыму и в Донбассе.

Весь состав группы, занявший второе место Россию на конкурсе «Евровидение-2012» с песней «Party for everybody», также числится в базе «Миротворца».  В том числе Екатерина Шкляева, которая ушла из жизни в 2024 году в 86 лет.

Сайт «Миротворец»* признан в РФ экстремистским ресурсом

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«Бурановские бабушки» попали в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским в РФ). Это следует из базы данных ресурса. С 2020 года в списках «Миротворца» находятся действующие Солистки «бабушек» Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова числятся в базе данных с 2020 года. Причина — выступления с концертами в Крыму и в Донбассе. Весь состав группы, занявший второе место Россию на конкурсе «Евровидение-2012» с песней «Party for everybody», также числится в базе «Миротворца».  В том числе Екатерина Шкляева, которая ушла из жизни в 2024 году в 86 лет. Сайт «Миротворец»* признан в РФ экстремистским ресурсом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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