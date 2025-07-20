Свердловский экс-мэр, обвиненный во взятке, срывает суд по своему делу

Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин, обвиненный в даче многомиллионной взятки, не явился на предварительное заседание в военный суд. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Не явился ни он, ни его адвокат. Хотя секретарь извещала их о дате и времени, к тому же информация есть и на сайте суда», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с бывшим чиновником и его защитой не удалось.
О задержании Зашляпина стало известно 23 декабря 2024-го. По версии следствия, он якобы через посредника Видади Мустафаева передал шесть миллионов рублей силовику. 20 апреля Зашляпин вышел из-под домашнего ареста. Ранее, как говорил источник, Зашляпин якобы дважды пытался добиться прекращения уголовного дела, но не смог.
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