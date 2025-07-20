20 июля 2025

Свердловский экс-мэр, обвиненный во взятке, срывает суд по своему делу

Экс-мэр Среднеуральска Зашляпин, обвиненный в коррупции, не пришел в суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание 6-й Межрегиональной конференции в Приволжском федеральном округе «Инфофорум-Прикамье». Пермь, депутат, чиновник, бизнесмен, мужчина, форум, участник, предприниматель, руки
Андрея Зашляпина задержали в прошлом году Фото:

Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин, обвиненный в даче многомиллионной взятки, не явился на предварительное заседание в военный суд. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Не явился ни он, ни его адвокат. Хотя секретарь извещала их о дате и времени, к тому же информация есть и на сайте суда», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с бывшим чиновником и его защитой не удалось.

О задержании Зашляпина стало известно 23 декабря 2024-го. По версии следствия, он якобы через посредника Видади Мустафаева передал шесть миллионов рублей силовику. 20 апреля Зашляпин вышел из-под домашнего ареста. Ранее, как говорил источник, Зашляпин якобы дважды пытался добиться прекращения уголовного дела, но не смог.

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Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин, обвиненный в даче многомиллионной взятки, не явился на предварительное заседание в военный суд. Об этом URA.RU рассказал источник. «Не явился ни он, ни его адвокат. Хотя секретарь извещала их о дате и времени, к тому же информация есть и на сайте суда», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с бывшим чиновником и его защитой не удалось. О задержании Зашляпина стало известно 23 декабря 2024-го. По версии следствия, он якобы через посредника Видади Мустафаева передал шесть миллионов рублей силовику. 20 апреля Зашляпин вышел из-под домашнего ареста. Ранее, как говорил источник, Зашляпин якобы дважды пытался добиться прекращения уголовного дела, но не смог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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