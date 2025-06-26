Бывший свердловский мэр, обвиненный во взятке, вышел из-под ареста

Бывшего мэра Среднеуральска (Свердловская область) Андрея Зашляпина, которого обвиняют в даче многомиллионной взятки, отпустили из-под домашнего ареста. Информацию URA.RU подтвердили в Кировском райсуде Екатеринбурга.
Под арестом Зашляпин был до 20 апреля. После этого следствие вышло с ходатайством о продлении меры пресечения, но суд в этом отказал. Скорее всего, сейчас Зашляпин находится под подпиской о невыезде.
О его задержании стало известно 23 декабря 2024-го. По версии следствия, экс-чиновник якобы через посредника Видади Мустафаева передал шесть миллионов рублей сотруднику ФСБ. За эти деньги силовик (сейчас под стражей) якобы должен был помочь замять уголовное дело, которое в 2021-м расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии.
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