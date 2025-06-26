Бывший свердловский мэр, обвиненный во взятке, вышел из-под ареста

Экс-мэра Среднеуральска Зашляпина отпустили из-под домашнего ареста
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело Андрея Зашляпина скоро должно уйти в суд Фото:

Бывшего мэра Среднеуральска (Свердловская область) Андрея Зашляпина, которого обвиняют в даче многомиллионной взятки, отпустили из-под домашнего ареста. Информацию URA.RU подтвердили в Кировском райсуде Екатеринбурга.

Под арестом Зашляпин был до 20 апреля. После этого следствие вышло с ходатайством о продлении меры пресечения, но суд в этом отказал. Скорее всего, сейчас Зашляпин находится под подпиской о невыезде.

О его задержании стало известно 23 декабря 2024-го. По версии следствия, экс-чиновник якобы через посредника Видади Мустафаева передал шесть миллионов рублей сотруднику ФСБ. За эти деньги силовик (сейчас под стражей) якобы должен был помочь замять уголовное дело, которое в 2021-м расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии.

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Бывшего мэра Среднеуральска (Свердловская область) Андрея Зашляпина, которого обвиняют в даче многомиллионной взятки, отпустили из-под домашнего ареста. Информацию URA.RU подтвердили в Кировском райсуде Екатеринбурга. Под арестом Зашляпин был до 20 апреля. После этого следствие вышло с ходатайством о продлении меры пресечения, но суд в этом отказал. Скорее всего, сейчас Зашляпин находится под подпиской о невыезде. О его задержании стало известно 23 декабря 2024-го. По версии следствия, экс-чиновник якобы через посредника Видади Мустафаева передал шесть миллионов рублей сотруднику ФСБ. За эти деньги силовик (сейчас под стражей) якобы должен был помочь замять уголовное дело, которое в 2021-м расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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