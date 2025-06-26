Бывший свердловский мэр пытался «похоронить» свое уголовное дело

Уголовное дело экс-мэра Среднеуральска Зашляпина уходит в суд

26 июня 2025 в 14:42 Размер текста - 17 +

Скоро уголовное дело Андрея Зашляпина уйдет в суд Фото: соцсети Андрея Зашляпина Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин, обвиненный в даче многомиллионной взятки, пытался добиться прекращения уголовного дела, но не смог. Подробности URA.RU рассказал источник. «Сейчас обвинительное заключение находится на утверждении в прокуратуре. Зашляпин дважды заявлял ходатайство о прекращении уголовного преследования по примечанию в УПК, но ему отказали», — сказал собеседник агентства. О задержании Зашляпина стало известно 23 декабря 2024-го. По версии следствия, экс-чиновник якобы через посредника Видади Мустафаева передал шесть миллионов рублей сотруднику ФСБ. За эти деньги силовик (сейчас под стражей) якобы обещал помочь замять уголовное дело, которое в 2021-м расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии. Мустафаев ранее говорил, что не является фигурантом дела. «[К задержанию Зашляпина] никакого отношения не имею. Он сам лично договаривался с этими сотрудниками, лично рассчитывался с ними. Когда встал вопрос о гарантиях, сотрудники меня попросили. Они говорили, что не могут заключить договор и боятся брать деньги у него [напрямую], но помочь хотели. Я выступил поручителем. А когда начались суды, я сказал Зашляпину, чтобы он разбирался с ними, а не со мной. Он заявил, что будет взыскивать деньги с того, с кем заключен договор. Затем я обратился к сотрудникам и сказал, чтобы они решали этот вопрос без меня. В итоге получилось, что один на меня в суд подал, а второй (речь про капитана ФСБ — прим. ред.) перестал брать трубки», — заявлял он. Осенью 2021-го он и Зашляпин оформили договор займа. Согласно ему, Видади должен был вернуть три миллиона за полгода. Позднее был оформлен второй договор займа. Мустафаев вновь взял три млн рублей у экс-чиновника. Два года назад Зашляпин переуступил долг своему другу, предпринимателю Алексею Албычеву. Последний взыскал долг с Мустафаева через суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин, обвиненный в даче многомиллионной взятки, пытался добиться прекращения уголовного дела, но не смог. Подробности URA.RU рассказал источник. «Сейчас обвинительное заключение находится на утверждении в прокуратуре. Зашляпин дважды заявлял ходатайство о прекращении уголовного преследования по примечанию в УПК, но ему отказали», — сказал собеседник агентства. О задержании Зашляпина стало известно 23 декабря 2024-го. По версии следствия, экс-чиновник якобы через посредника Видади Мустафаева передал шесть миллионов рублей сотруднику ФСБ. За эти деньги силовик (сейчас под стражей) якобы обещал помочь замять уголовное дело, которое в 2021-м расследовалось в отношении должностных лиц среднеуральской мэрии. Мустафаев ранее говорил, что не является фигурантом дела. «[К задержанию Зашляпина] никакого отношения не имею. Он сам лично договаривался с этими сотрудниками, лично рассчитывался с ними. Когда встал вопрос о гарантиях, сотрудники меня попросили. Они говорили, что не могут заключить договор и боятся брать деньги у него [напрямую], но помочь хотели. Я выступил поручителем. А когда начались суды, я сказал Зашляпину, чтобы он разбирался с ними, а не со мной. Он заявил, что будет взыскивать деньги с того, с кем заключен договор. Затем я обратился к сотрудникам и сказал, чтобы они решали этот вопрос без меня. В итоге получилось, что один на меня в суд подал, а второй (речь про капитана ФСБ — прим. ред.) перестал брать трубки», — заявлял он. Осенью 2021-го он и Зашляпин оформили договор займа. Согласно ему, Видади должен был вернуть три миллиона за полгода. Позднее был оформлен второй договор займа. Мустафаев вновь взял три млн рублей у экс-чиновника. Два года назад Зашляпин переуступил долг своему другу, предпринимателю Алексею Албычеву. Последний взыскал долг с Мустафаева через суд.