20 июля 2025

В Перми ищут перевозчика для объединенного автобусного маршрута

Власти Перми выбирают перевозчиков для трех автобусных маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Контракты с перевозчиками будут действовать до 2030 года
Контракты с перевозчиками будут действовать до 2030 года Фото:

МКУ «Городское управление транспорта» ищет перевозчиков для трех автобусных маршрутов. Общая стоимость контрактов составляет 2,4 млрд рублей.

«Автобусный маршрут №19 „Микрорайон Липовая гора — микрорайон Парковый — Тенториум“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 799,5 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Ранее сообщалось, что маршруты №19 «Микрорайон Липовая гора — Гознак» и №30 «Микрорайон Садовый — микрорайон Парковый» планируется объединить.

Перевозчиков также ищут на маршруты №11 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» и №55 «Планета — микрорайон Архиерейка». Стоимость лотов составляет 849,9 и 778,6 млн рублей соответственно.

На всех маршрутах должны курсировать автобусы большого класса не старше пяти лет. При наличии технической возможности перевозчик может запустить и автобусы-гармошки. Контракт с победителем аукциона заключается на пять лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 2025 года автобусные маршруты в Перми начинают работать по новым контрактам с повышенными требованиями к технике. Перевозчиков обязали оснастить транспорт тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, датчиками контроля работы кондиционеров, шестью валидаторами и Bluetooth-маячками.

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МКУ «Городское управление транспорта» ищет перевозчиков для трех автобусных маршрутов. Общая стоимость контрактов составляет 2,4 млрд рублей. «Автобусный маршрут №19 „Микрорайон Липовая гора — микрорайон Парковый — Тенториум“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 799,5 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Ранее сообщалось, что маршруты №19 «Микрорайон Липовая гора — Гознак» и №30 «Микрорайон Садовый — микрорайон Парковый» планируется объединить. Перевозчиков также ищут на маршруты №11 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» и №55 «Планета — микрорайон Архиерейка». Стоимость лотов составляет 849,9 и 778,6 млн рублей соответственно. На всех маршрутах должны курсировать автобусы большого класса не старше пяти лет. При наличии технической возможности перевозчик может запустить и автобусы-гармошки. Контракт с победителем аукциона заключается на пять лет. Ранее URA.RU рассказывало, что с 2025 года автобусные маршруты в Перми начинают работать по новым контрактам с повышенными требованиями к технике. Перевозчиков обязали оснастить транспорт тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, датчиками контроля работы кондиционеров, шестью валидаторами и Bluetooth-маячками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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