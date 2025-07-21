Что происходит в московских аэропортах из-за задержек рейсов

В ночь на 21 июля в московских аэропортах были введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с поступлением сигнала «ковер». Это привело к массовым задержкам и отменам рейсов в крупнейших аэропортах столицы — Шереметьево и Внуково. В Шереметьево отменены 75 рейсов, еще 140 были перенесены. Во Внуково задержаны и отменены 17 рейсов.
Из-за временных ограничений часть рейсов была перенаправлена в аэропорт Пулково в Петербурге. По состоянию на утро 21 июля, Пулково принял не менее 22 дополнительных рейсов. В связи с этим оба аэропорта — московские и петербургский — работают в условиях высокой нагрузки, а все службы переведены на усиленный график работы.
Обстановка в аэропортах
К настоящему моменту Шереметьево вернулся к штатному режиму и работает без ограничений. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, а на вылет — по очередности и готовности воздушных судов. В международном аэропорту Внуково также предпринимаются все необходимые меры для восстановления нормального режима работы, проводится подготовка к вылету задержанных самолетов. Время обслуживания может быть увеличено. В терминалах сохраняется спокойная обстановка, с пассажирами работают представители аэропортов и авиакомпаний.
Задержки в Шереметьево
По состоянию на 12:00 по Москве на табло вылета Шереметьево отменены рейсы в Магнитогорск, Саратов, Екатеринбург, Сочи, Челябинск, Самару, Волгоград, Сыктывкар и Уфу. На час задерживается рейс в Калининград, на два часа — в Стамбул. На табло прилета задержаны рейсы из Нижневартовска (на 8 часов), Сочи (на 8 часов), Новосибирска (на 10 часов), Барнаула (перенесен на следующий день), Алматы (на 11 часов), Красноярска (на 11,5 часов) и других городов. Отменены рейсы из Казани, Самары, Санкт-Петербурга, Кирова и Волгограда.
Задержки Внуково
Во Внуково задержан вылет в Анталью на 2 часа, в Стамбул — на час, в Наманган — на 2 часа, в Калининград — на 1,5 часа, в Когалым — на 5 часов. На прилете задержаны рейсы из Стамбула (на 1,5 часа), Сочи (на 7 часов), Термеза (на 1,5 часа), Еревана (на 3,5 часа), а также из Антальи. Отменены рейсы из Ульяновска и Тамбова.
Как действовать при задержке или отмене рейса
Если ваш рейс задержан, необходимо обратиться к представителю авиакомпании: его можно найти у стойки регистрации, в кассе авиаперевозчика или у выхода на посадку. После прохождения предполетного контроля сотрудник авиакомпании обычно находится у гейта. В случае отсутствия представителя перевозчика рекомендуется обратиться на информационную стойку аэропорта.
В зависимости от продолжительности задержки пассажиры имеют право на бесплатное питание, напитки, размещение в гостинице, а также подтверждение факта задержки рейса. Все эти услуги предоставляются через представителей авиакомпаний или информационные стойки аэропорта.
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