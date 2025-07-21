В Челябинской области 23 кандидата в депутаты оказались одним человеком

На выборах депутатов городских и окружных собраний один кандидат выдвинулся в 23 муниципалитетах. Об этом говорят данные облизбиркома.
«Имсоква Роман Максимович, кандидат в депутаты. Выдвинут партией „Новые люди“ в 23 муниципалитетах Челябинской области», — следует из данных избиркома.
Имсоква является выдвинутым кандидатом в депутаты в собрания Агаповского, Аргаяшского, Брединского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Еткульского, Каслинского, Кизильского, Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Троицкого, Увельского, Чебаркульского и Чесменского муниципальных округов. Также он кандидат в собрания депутатов Златоуста, Копейска, Кыштыма, Троицка, Чебаркуля и Южноуральска.
Имсокве 20 лет. Он является уроженцем Копейска и проживает в том же городе. Является самозанятым. В 2022 году окончил челябинскую школу № 118.
Имсоква выдвинут на выборы партией «Новые люди». Еще одним кандидатом от той же партии, выдвинутым во множестве муниципалитетов, является житель Трехгорного Степан Елсуков. Ему, как и Имсокве, 20 лет, и он так же является самозанятым. В некоторых муниципалитетах Елсуков значится как утративший статус выдвинутого кандидата.
Выборы в городские и окружные собрания депутатов в Челябинской области пройдут с 12 по 14 сентября. В этот же период состоятся выборы в заксобрание региона.
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