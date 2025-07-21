Отношения с Азербайджаном, переговоры с Украиной, встреча с Трампом: о чем говорил Песков 21 июля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами охватил широкий спектр тем — от двусторонних отношений с Азербайджаном до международных переговоров и внутренних рабочих планов президента. Кремль акцентирует внимание на необходимости взаимного уважения, готовности к диалогу и ожидании результатов расследований по резонансным происшествиям. Подробнее о заявлениях Пескова — в материале URA.RU.
Отношения России и Азербайджана
Песков отметил, что между Россией и Азербайджаном существует прочная основа сотрудничества, основанная на взаимном уважении и совпадении интересов. «Прочная основа действительно есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что несмотря на сложный период, Москва надеется на скорое преодоление трудностей и сохранение взаимовыгодных связей.
Песков особо подчеркнул важность уважения к русским, проживающим в Азербайджане, отметив, что в России большая азербайджанская диаспора пользуется заслуженным уважением. Он добавил, что все граждане, нарушающие закон, несут ответственность вне зависимости от национальности.
Крушение самолета AZAL
Одной из ключевых тем стал вопрос о расследовании крушения самолета AZAL в декабре 2024 года. «Мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут», — заявил Песков. Он отметил, что если Азербайджан решит обратиться в международные судебные инстанции, это будет его правом.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении Баку подготовить документы для обращения в международные судебные органы с исками против России в связи с авиакатастрофой воздушного судна компании AZAL, произошедшей в районе Актау. Самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года в окрестностях города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Спастись удалось 29 лицам; посольство РФ сообщило, что среди выживших — девять граждан России. Всего на борту, по опубликованным спискам, находились 16 россиян.
Переговоры по Украине
По словам Пескова, в составе российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Украине изменений не произошло. Он отметил, что российский и украинский проекты меморандумов существенно различаются, и для сближения позиций потребуется большая дипломатическая работа. Пресс-секретарь сообщил, что Москва уведомит общественность, как только будут определены даты очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.
Встреча Путина и Трампа в Пекине
Песков также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией. По его словам, российская сторона готовится к поездке, однако пока нет подтверждения участия президента США. Если Трамп окажется в Пекине, вопрос о встрече может быть рассмотрен.
Планы Владимира Путина
В завершение Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 21 июля примет с докладом главу Удмуртской Республики Александра Бречалова. «Сегодня будет у Путина с докладом глава Удмуртской Республики Александр Бречалов», — сказал Песков журналистам.
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