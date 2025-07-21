Сообщник террористов «Крокуса» приговорен к 14 годам за попытку устроить взрыв в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, причастному к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Ахмадалиев получил 14 лет лишения свободы за попытку совершить взрыв в городе. Об этом сообщили в судебном департаменте региона.
«Правоохранители установили, что Ахмадалиев приобрел билеты в интернете для Далерджона Мирзоева и еще одного участника террористического акта», — сообщили РИА «Новости» в суде. Следствие установило: Ахмадалиев приобрел билеты для двух участников террористической атаки, произошедшей 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле».
Уже на следующий день после трагедии сотрудники полиции обнаружили самодельное взрывное устройство в такси, которым управлял Ахмадалиев. Проверка показала, что задержанный планировал использовать найденное устройство для совершения взрыва в одном из районов Новосибирска.
Все обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» были этапированы в военный суд для участия в предварительных слушаниях, сообщили представители суда. Ранее военный суд начал рассмотрение дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Предварительные слушания по уголовному делу прошли в закрытом режиме 20 июля в отношении 19 предполагаемых исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
Материалы дела включают более 470 томов, в которых содержится вещественная доказательная база, собранная в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных экспертиз в отношении обвиняемых. На данный момент рассматривается вопрос о выборе здания для рассмотрения дела.
В Московской области в марте 2024 года вооруженные террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по посетителям перед началом выступления группы «Пикник». В результате трагедии погибли 143 человека, еще почти 200 получили ранения.
Нападавшие, одетые в камуфляжную форму, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В связи с произошедшим 24 марта в России объявлено днем траура.
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