Сообщник террористов «Крокуса» приговорен к 14 годам за попытку устроить взрыв в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор участнику теракта в «Крокус Сити Холле»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина, связанный с терактом в «Крокусе», осужден на 14 лет за попытку устроить взрыв в Новосибирске
Мужчина, связанный с терактом в «Крокусе», осужден на 14 лет за попытку устроить взрыв в Новосибирске Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, причастному к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Ахмадалиев получил 14 лет лишения свободы за попытку совершить взрыв в городе. Об этом сообщили в судебном департаменте региона.

«Правоохранители установили, что Ахмадалиев приобрел билеты в интернете для Далерджона Мирзоева и еще одного участника террористического акта», — сообщили РИА «Новости» в суде. Следствие установило: Ахмадалиев приобрел билеты для двух участников террористической атаки, произошедшей 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле».

Уже на следующий день после трагедии сотрудники полиции обнаружили самодельное взрывное устройство в такси, которым управлял Ахмадалиев. Проверка показала, что задержанный планировал использовать найденное устройство для совершения взрыва в одном из районов Новосибирска.

Все обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» были этапированы в военный суд для участия в предварительных слушаниях, сообщили представители суда. Ранее военный суд начал рассмотрение дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Предварительные слушания по уголовному делу прошли в закрытом режиме 20 июля в отношении 19 предполагаемых исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Материалы дела включают более 470 томов, в которых содержится вещественная доказательная база, собранная в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных экспертиз в отношении обвиняемых. На данный момент рассматривается вопрос о выборе здания для рассмотрения дела.

В Московской области в марте 2024 года вооруженные террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по посетителям перед началом выступления группы «Пикник». В результате трагедии погибли 143 человека, еще почти 200 получили ранения.

Нападавшие, одетые в камуфляжную форму, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В связи с произошедшим 24 марта в России объявлено днем траура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новосибирске вынесли приговор мужчине, причастному к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Ахмадалиев получил 14 лет лишения свободы за попытку совершить взрыв в городе. Об этом сообщили в судебном департаменте региона. «Правоохранители установили, что Ахмадалиев приобрел билеты в интернете для Далерджона Мирзоева и еще одного участника террористического акта», — сообщили РИА «Новости» в суде. Следствие установило: Ахмадалиев приобрел билеты для двух участников террористической атаки, произошедшей 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле». Уже на следующий день после трагедии сотрудники полиции обнаружили самодельное взрывное устройство в такси, которым управлял Ахмадалиев. Проверка показала, что задержанный планировал использовать найденное устройство для совершения взрыва в одном из районов Новосибирска. Все обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» были этапированы в военный суд для участия в предварительных слушаниях, сообщили представители суда. Ранее военный суд начал рассмотрение дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Предварительные слушания по уголовному делу прошли в закрытом режиме 20 июля в отношении 19 предполагаемых исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Материалы дела включают более 470 томов, в которых содержится вещественная доказательная база, собранная в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных экспертиз в отношении обвиняемых. На данный момент рассматривается вопрос о выборе здания для рассмотрения дела. В Московской области в марте 2024 года вооруженные террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», открыв огонь по посетителям перед началом выступления группы «Пикник». В результате трагедии погибли 143 человека, еще почти 200 получили ранения. Нападавшие, одетые в камуфляжную форму, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В связи с произошедшим 24 марта в России объявлено днем траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...