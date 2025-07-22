22 июля 2025

Известный пермский производитель водоматов впервые получил миллиардный доход

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка предприятия составила более 1,1 млрд рублей
Выручка предприятия составила более 1,1 млрд рублей Фото:

Пермское ООО «Компания Живая Вода» (ООО «Компания ЖВ»), отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия впервые достигла 1,1 млрд рублей. Годом ранее она составляла 611,6 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Компания ЖВ“ за 2024 год. Выручка — 1,13 млрд рублей, чистая прибыль — 65,2 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее чистая прибыль составила 38,2 млн рублей.

Компания производит водоматы с 2011 года. Выпускает оборудование для очистки и продажи питьевой воды. Как сказано на сайте компании, аппараты работают во многих странах и более 500 городах.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское «Сатурн-Р-Калипсо», находящееся в Березниках Пермского края, и управляющая автосалоном пермского миллиардера Александра Репина, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась более чем в 30 раз.

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Пермское ООО «Компания Живая Вода» (ООО «Компания ЖВ»), отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия впервые достигла 1,1 млрд рублей. Годом ранее она составляла 611,6 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Компания ЖВ“ за 2024 год. Выручка — 1,13 млрд рублей, чистая прибыль — 65,2 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее чистая прибыль составила 38,2 млн рублей. Компания производит водоматы с 2011 года. Выпускает оборудование для очистки и продажи питьевой воды. Как сказано на сайте компании, аппараты работают во многих странах и более 500 городах. Ранее URA.RU сообщало, что пермское «Сатурн-Р-Калипсо», находящееся в Березниках Пермского края, и управляющая автосалоном пермского миллиардера Александра Репина, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль предприятия сократилась более чем в 30 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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