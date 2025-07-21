Mash: экс-совладелице ЦУМа и основателю Lady & Gentleman угрожают убийством

Бывшая совладелица ЦУМа Ирина Ш. и ее супруг, основатель розничной сети Lady & Gentleman, обратились в полицию после того, как их племянник начал угрожать им убийством. Инцидент произошел в Москве, заявление поступило в правоохранительные органы 16 июля, сообщают telegram-каналы.
«Экс-совладелице ЦУМа и ее мужу, основателю сети Lady & Gentleman, угрожает убийством племянник. Парнишка обиделся, что ему не подарили два миллиона баксов на квартиру на Остоженке», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что 35-летний Андрей К., племянник мужа Ирины Ш., на протяжении года вымогал у семьи 160 миллионов рублей.
Как утверждает заявительница, родственник неоднократно объяснял свои требования тем, что дядя «обязан помочь» и «всю жизнь должен семье». Отказ предоставить средства на покупку квартиры на Остоженке стал поводом для давления. «После многочисленных отказов племянник начал угрожать вмешательством в бизнес и приездом неких людей в масках», — говорится в сообщении Mash.
Известно, что угрозы поступали преимущественно в состоянии алкогольного опьянения. По словам Ирины Ш., 16 июля она получила по мессенджеру серию сообщений с угрозами физической расправы и описаниями возможных сцен насилия.
Семья занимается бизнесом в сфере розничной торговли одеждой и коммерческой недвижимости, суммарная выручка за 2024 год превысила 10 миллиардов рублей. Официально женщина отказалась от комментариев относительно ситуации с племянником.
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