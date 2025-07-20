Зумеры устроили в ХМАО ажиотаж из-за розовых бургеров

Подростки ринулись скупать розовые бургеры в фастфуд-ресторанах «Вкусно и точка» в Сургуте и Нижневартовске. Обзоры на новинку уже успели захватить соцсети, тренд поддержали и югорские зумеры.
«Акцию запустили сегодня. Розовые бургеры активно раскупают, но они еще есть в наличии», — сообщили корреспонденту URA.RU в одном из сургутских филиалов сети ресторанов. Спрос отмечают и в Нижневартовске. «Акция продлится до середины августа», — добавил менеджер.
Набрать просмотры за счет обзоров на «модные» бургеры в основном стремятся зумеры, которые зачастую не проходят мимо трендов. От привычного бургера новинку отличает только цвет булочки.
Периодически специальные предложения появляются и в другой сети ресторанов быстрого питания — «Бургер Кинг». Это могут быть как новые позиции в меню, так и боксы с коллекционными фигурками.
Ранее URA.RU рассказывало про летний гастротренд–2024, напиток — бабл-ти, ради которого сургутяне стояли в очереди более получаса. Из-за высокого спроса к концу дня в точках даже заканчивались некоторые ингредиенты.
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