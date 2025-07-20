20 июля 2025

Зумеры устроили в ХМАО ажиотаж из-за розовых бургеров

Югорские подростки скупают розовые бургеры ради тренда в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Розовые бургеры появились в продаже в Сургуте и Нижневартовске
Розовые бургеры появились в продаже в Сургуте и Нижневартовске Фото:

Подростки ринулись скупать розовые бургеры в фастфуд-ресторанах «Вкусно и точка» в Сургуте и Нижневартовске. Обзоры на новинку уже успели захватить соцсети, тренд поддержали и югорские зумеры.

«Акцию запустили сегодня. Розовые бургеры активно раскупают, но они еще есть в наличии», — сообщили корреспонденту URA.RU в одном из сургутских филиалов сети ресторанов. Спрос отмечают и в Нижневартовске. «Акция продлится до середины августа», — добавил менеджер.

Набрать просмотры за счет обзоров на «модные» бургеры в основном стремятся зумеры, которые зачастую не проходят мимо трендов. От привычного бургера новинку отличает только цвет булочки.

Периодически специальные предложения появляются и в другой сети ресторанов быстрого питания — «Бургер Кинг». Это могут быть как новые позиции в меню, так и боксы с коллекционными фигурками.

Ранее URA.RU рассказывало про летний гастротренд–2024, напиток — бабл-ти, ради которого сургутяне стояли в очереди более получаса. Из-за высокого спроса к концу дня в точках даже заканчивались некоторые ингредиенты.

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Подростки ринулись скупать розовые бургеры в фастфуд-ресторанах «Вкусно и точка» в Сургуте и Нижневартовске. Обзоры на новинку уже успели захватить соцсети, тренд поддержали и югорские зумеры. «Акцию запустили сегодня. Розовые бургеры активно раскупают, но они еще есть в наличии», — сообщили корреспонденту URA.RU в одном из сургутских филиалов сети ресторанов. Спрос отмечают и в Нижневартовске. «Акция продлится до середины августа», — добавил менеджер. Набрать просмотры за счет обзоров на «модные» бургеры в основном стремятся зумеры, которые зачастую не проходят мимо трендов. От привычного бургера новинку отличает только цвет булочки. Периодически специальные предложения появляются и в другой сети ресторанов быстрого питания — «Бургер Кинг». Это могут быть как новые позиции в меню, так и боксы с коллекционными фигурками. Ранее URA.RU рассказывало про летний гастротренд–2024, напиток — бабл-ти, ради которого сургутяне стояли в очереди более получаса. Из-за высокого спроса к концу дня в точках даже заканчивались некоторые ингредиенты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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