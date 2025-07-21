«Создаст угрозу для жизни»: свердловский город переполошило известие о закрытии стационара

В Тугулыме экстренно сокращают санитарок и койки в больнице

21 июля 2025 в 16:47 Размер текста - 17 +

Пока в стационаре сокращают койки и персонал (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Тугулыма (Свердловская область) переполошило известие о якобы грядущем закрытии стационара. Люди напуганы, подписывают петицию и просят не трогать больницу. Есть ли основания для их страхов, и что происходит в данный момент, URA.RU объяснил главный врач учреждения Сергей Гультяев. В петиции сказано, что уже в ближайшее время тугулымская больница станет филиалом талицкой, туда якобы перенесут и стационар. «Путь в 100 км по нашим дорогам сделает доставку пациентов с инфарктами, инсультами, тяжелыми травмами (особенно детскими), а также рожениц с осложнениями крайне затруднительной и создаст прямую угрозу для их жизни! Для значительной части населения района стационарная помощь в Талице станет труднодоступной или недоступной!» — говорится в петиции, которую запустили тугулымские жители. На данный момент ее подписали почти 200 человек. Главврач Гультяев информацию о закрытии стационара опроверг, но сообщил, что в больнице идет оптимизация. Цель ее — покрыть дефицит бюджета в размере 70 млн рублей. «Стараемся сбалансировать бюджет за счет сокращения расходов и увеличения доходов. А именно сокращаем койки в стационаре, всех санитарок тоже сократили. В двух сельских амбулаториях отказались от круглосуточной неотложной помощи, пациенты будут ездить в другие, более крупные населенные пункты. Конечно, иногда режем по живому, люди тяжело воспринимают эту информацию, додумывают», — объяснил главврач. По информации агентства, на данный момент больница достигла экономии в 30 млн. По мнению источника, погруженного в тему, стремясь достигнуть цифры в 70 млн, клиника вполне может прийти к варианту с закрытием стационара. «Пусть пока это всего лишь слухи, но подоплека для них реальная», — считает собеседник. Корреспондент направил запрос в минздрав региона, ответ ожидается. Свердловчане просят оставить им стационар Фото: скрин обращения со страницы группы «Уральская медицина» во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Тугулыма (Свердловская область) переполошило известие о якобы грядущем закрытии стационара. Люди напуганы, подписывают петицию и просят не трогать больницу. Есть ли основания для их страхов, и что происходит в данный момент, URA.RU объяснил главный врач учреждения Сергей Гультяев. В петиции сказано, что уже в ближайшее время тугулымская больница станет филиалом талицкой, туда якобы перенесут и стационар. «Путь в 100 км по нашим дорогам сделает доставку пациентов с инфарктами, инсультами, тяжелыми травмами (особенно детскими), а также рожениц с осложнениями крайне затруднительной и создаст прямую угрозу для их жизни! Для значительной части населения района стационарная помощь в Талице станет труднодоступной или недоступной!» — говорится в петиции, которую запустили тугулымские жители. На данный момент ее подписали почти 200 человек. Главврач Гультяев информацию о закрытии стационара опроверг, но сообщил, что в больнице идет оптимизация. Цель ее — покрыть дефицит бюджета в размере 70 млн рублей. «Стараемся сбалансировать бюджет за счет сокращения расходов и увеличения доходов. А именно сокращаем койки в стационаре, всех санитарок тоже сократили. В двух сельских амбулаториях отказались от круглосуточной неотложной помощи, пациенты будут ездить в другие, более крупные населенные пункты. Конечно, иногда режем по живому, люди тяжело воспринимают эту информацию, додумывают», — объяснил главврач. По информации агентства, на данный момент больница достигла экономии в 30 млн. По мнению источника, погруженного в тему, стремясь достигнуть цифры в 70 млн, клиника вполне может прийти к варианту с закрытием стационара. «Пусть пока это всего лишь слухи, но подоплека для них реальная», — считает собеседник. Корреспондент направил запрос в минздрав региона, ответ ожидается.