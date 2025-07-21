В Красноармейском районе пилота самолета ослепили лазером

В Красноармейском районе (Челябинская область) пилота самолета злоумышленник ослепил лазером. Борт завершал рейс из Новосибирска.
«При довороте на посадочный курс командир судна сообщил об освещении лазером зеленого цвета с правого борта. Луч направлялся из частного сектора поселка Миасского», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
Происшествие службы зафиксировали 20 июля в 22:40 по уральскому времени. Самолет авиакомпании S7 Airlines находился в зоне ответственности Екатеринбургского районного центра Единой системы организации воздушного движения. Информация передана в МВД, ФСБ и транспортную прокуратуру для дальнейшего расследования.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу перевозчика. В случае получения ответа он будет опубликован.
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