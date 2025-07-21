В Красноармейском районе пилота самолета ослепили лазером

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Лазер на пилотов S7 злоумышленник направил из села Миасского
Лазер на пилотов S7 злоумышленник направил из села Миасского Фото:

В Красноармейском районе (Челябинская область) пилота самолета злоумышленник ослепил лазером. Борт завершал рейс из Новосибирска.

«При довороте на посадочный курс командир судна сообщил об освещении лазером зеленого цвета с правого борта. Луч направлялся из частного сектора поселка Миасского», — сообщил telegram-канал Aviaincident.

Происшествие службы зафиксировали 20 июля в 22:40 по уральскому времени. Самолет авиакомпании S7 Airlines находился в зоне ответственности Екатеринбургского районного центра Единой системы организации воздушного движения. Информация передана в МВД, ФСБ и транспортную прокуратуру для дальнейшего расследования.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу перевозчика. В случае получения ответа он будет опубликован.

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В Красноармейском районе (Челябинская область) пилота самолета злоумышленник ослепил лазером. Борт завершал рейс из Новосибирска. «При довороте на посадочный курс командир судна сообщил об освещении лазером зеленого цвета с правого борта. Луч направлялся из частного сектора поселка Миасского», — сообщил telegram-канал Aviaincident. Происшествие службы зафиксировали 20 июля в 22:40 по уральскому времени. Самолет авиакомпании S7 Airlines находился в зоне ответственности Екатеринбургского районного центра Единой системы организации воздушного движения. Информация передана в МВД, ФСБ и транспортную прокуратуру для дальнейшего расследования. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу перевозчика. В случае получения ответа он будет опубликован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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