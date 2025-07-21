Губернатор Пермского края Махонин провел встречу с министром Лавровым

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил презентацию Прикамья на площадке МИД России с министром иностранных дел Сергеев Лавровым. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Провели рабочую встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Обсудили проведение презентации нашего региона на площадке МИД России. Представим коллегам из Министерства иностранных дел и других стран наш экономический, инвестиционный и туристический потенциал», — сообщил губернатор Прикамья.
Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Лавров в Перми рассказал про гарантии безопасности для стран Евразии. Пленарное заседание Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества прошло в Перми в мае 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!