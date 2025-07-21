Губернатор Пермского края Махонин провел встречу с министром Лавровым

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На встрече обсуждалось поведение презентации Прикамья в МИД
На встрече обсуждалось поведение презентации Прикамья в МИД Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил презентацию Прикамья на площадке МИД России с министром иностранных дел Сергеев Лавровым. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Провели рабочую встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Обсудили проведение презентации нашего региона на площадке МИД России. Представим коллегам из Министерства иностранных дел и других стран наш экономический, инвестиционный и туристический потенциал», — сообщил губернатор Прикамья.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Лавров в Перми рассказал про гарантии безопасности для стран Евразии. Пленарное заседание Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества прошло в Перми в мае 2025 года.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил презентацию Прикамья на площадке МИД России с министром иностранных дел Сергеев Лавровым. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Провели рабочую встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Обсудили проведение презентации нашего региона на площадке МИД России. Представим коллегам из Министерства иностранных дел и других стран наш экономический, инвестиционный и туристический потенциал», — сообщил губернатор Прикамья. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Лавров в Перми рассказал про гарантии безопасности для стран Евразии. Пленарное заседание Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества прошло в Перми в мае 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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