Шесть тюменских баров вошли в список лучших в России

Шесть баров Тюмени вошли в лонг-лист премии WHERE2DRINK
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Премия вручается лучшим заведениям России
Премия вручается лучшим заведениям России Фото:

Шесть баров Тюменской области вошли в лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK. Среди них «Калькутта», «Другое дело», «Д.Иванович» и другие. Такая информация указана на сайте премии.

«Представляем вашему вниманию полный лонг-лист баров по версии WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS 2025. Тюмень — Top Hop, Fresca, „Калькутта“, „Другое дело“, „Д.Иванович“», — указано на сайте.

Также в лонг-лист вошел бар Тобольска «Д.Иванович». Премия вручается лучшим заведениям России, итоги подведут в Нижнем Новгороде.

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Шесть баров Тюменской области вошли в лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK. Среди них «Калькутта», «Другое дело», «Д.Иванович» и другие. Такая информация указана на сайте премии. «Представляем вашему вниманию полный лонг-лист баров по версии WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS 2025. Тюмень — Top Hop, Fresca, „Калькутта“, „Другое дело“, „Д.Иванович“», — указано на сайте. Также в лонг-лист вошел бар Тобольска «Д.Иванович». Премия вручается лучшим заведениям России, итоги подведут в Нижнем Новгороде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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