Шесть тюменских баров вошли в список лучших в России

Премия вручается лучшим заведениям России
Шесть баров Тюменской области вошли в лонг-лист Всероссийской барной премии WHERE2DRINK. Среди них «Калькутта», «Другое дело», «Д.Иванович» и другие. Такая информация указана на сайте премии.
«Представляем вашему вниманию полный лонг-лист баров по версии WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS 2025. Тюмень — Top Hop, Fresca, „Калькутта“, „Другое дело“, „Д.Иванович“», — указано на сайте.
Также в лонг-лист вошел бар Тобольска «Д.Иванович». Премия вручается лучшим заведениям России, итоги подведут в Нижнем Новгороде.
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