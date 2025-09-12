Мужчина пропал из дома
В Тюмени пропал Валерий Фоминых. 78-летний мужчина 12 сентября ушел в неизвестном направлении. На данный момент о местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Валерий Фоминых пропал из СТ „Цилинное“. Утром 12 сентября 2025 года ушел в неизвестном направлении», — такое сообщение появилось в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина был одет в темно-синюю куртку и штаны, черные сапоги и светло-серую кепку. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Мужчина пропал утром 12 сентября
