В Тюмени ищут 78-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи. Фото

Мужчина пропал из дома
Мужчина пропал из дома

В Тюмени пропал Валерий Фоминых. 78-летний мужчина 12 сентября ушел в неизвестном направлении. На данный момент о местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Валерий Фоминых пропал из СТ „Цилинное“. Утром 12 сентября 2025 года ушел в неизвестном направлении», — такое сообщение появилось в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ в Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина был одет в темно-синюю куртку и штаны, черные сапоги и светло-серую кепку. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Мужчина пропал утром 12 сентября
Мужчина пропал утром 12 сентября
Фото:

