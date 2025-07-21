В пермском детском саду прокомментировали конфликт между руководителем и мамой малыша

В пермском детском саду «Семицветие» назвали причину, по которой руководителя учреждения одна из мам обвинила в жестоком обращении с детьми. Конфликт возник из-за разных взглядов на методы воспитания детей. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора по развитию персонала детского сада «Семицветие» Юлия Ваймер.
«Руководитель неоднократно пытался вывести маму на конструктивный диалог по обсуждению единой стратегии воспитания. От мамы получали замечания, обвинения, требования к воспитанию, противоречащие педагогике в этом возрасте и не согласующиеся с текущей ситуацией. Мама является блогером, ее философия воспитания сводится к потаканию и вседозволенности, поэтому все усилия к приведению к норме возрастного развития были нивелированы. На мой взгляд, конфликт возник на основе разных взглядов на методы воспитания», — написала Юлия Ваймер.
Она отметила, что малыш, из-за которого произошел конфликт, ходит в сад около двух лет. У него наблюдались проблемы с социализацией, а любой отказ вызывал истерику. Мальчик не допускал воспитателей к себе, у него был длительный период запуска речи, он долго не отлучался от соски, проявлял агрессию по отношению к другим детям.
За время занятий в саду была запущена речь, ребенок начал активно включаться в уроки. Воспитатели отметили у малыша способности и интерес к английскому языку. Также в саду мальчик научился самостоятельно ходить на горшок, есть, раздеваться. Но из-за неусидчивости ребенка успехи были кратковременными. Любые уговоры воспитателей приводили к капризам малыша, поэтому его приходилось выводить с групповых занятий и переключать на индивидуальные. Также Юлия Ваймер прислала в редакцию агентства копии жалоб родителей. По их словам, малыш часто кусал других детей.
Заместитель директора по административным вопросам, воспитатель «Семицветия» Олеся Сидорова добавила, что малыша в детский сад всегда приводила бабушка. Мама ребенка посещала учреждение только по праздникам. Также перед первым визитом в сад, было предложено пройти адаптацию. Для этого есть специальная игровая комната, где проводят занятия для малышей такого возраста. Но мама отказалась и сразу оставила ребенка в детском саду на целый день.
По словам педагога, мама мальчика неуважительно и оскорбительно относилась к коллективу детского сада, а на поведение малыша жаловались родители других детей. Скрины сообщений от мам замдиректора также прислала URA.RU. Руководитель детского сада пыталась вызвать маму мальчика на конструктивный диалог, но приглашения были проигнорированы. Олеся Сидорова отметила, что после инцидента в начале июля, когда мама малыша заявила о жестоком обращении руководителя «Семицветия» с ее сыном, мальчика продолжили приводить в детский сад.
Ранее URA.RU рассказало, что что пермячка обвинила руководителя «Семицветия» в жестоком обращении с сыном. У мальчика после занятия появился синяк на руке. Мама прислала видео с этого урока. Но родители вступились за педагога, рассказав, что малыш сам часто проявляет агрессию в отношении других детей, а его родители не пытаются наладить контакт с коллективом детского сада.
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