Мать экс-участника The Hatters сообщила детали его гибели

Погибший экс-участник российской рок-группы The Hatters, тромбонист Вадим Рулев возвращался с соревнований по велотриалу, проходивших под Выборгом. Об этом сообщила мать музыканта Светлана Рулева.
«Ребята посещали соревнования по велотриалу под Выборгом. На обратном пути на крутом повороте столкнулись с внедорожником. Погибли под колесами автомобиля», — сообщила женщина. Ее слова передает РБК.
Ранее сообщалось, что вечером 19 июля на 34-м километре автодороги «Зверево — Малиновка» в Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП. В результате происшествия погиб экс-участник The Hatters Вадим Рулев и его супруга.
По предварительным данным, 35-летний музыкант, управляя мотоциклом BMW, не справился с управлением на закруглении дороги. В результате мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Range Rover. Информация о времени и месте прощания с погибшими будет сообщена дополнительно.
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