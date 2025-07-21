Мать экс-участника The Hatters сообщила детали его гибели

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Экс-участник The Hatters погиб в ДТП с мотоциклом
Экс-участник The Hatters погиб в ДТП с мотоциклом Фото:

Погибший экс-участник российской рок-группы The Hatters, тромбонист Вадим Рулев возвращался с соревнований по велотриалу, проходивших под Выборгом. Об этом сообщила мать музыканта Светлана Рулева.  

«Ребята посещали соревнования по велотриалу под Выборгом. На обратном пути на крутом повороте столкнулись с внедорожником. Погибли под колесами автомобиля», — сообщила женщина. Ее слова передает РБК.

Ранее сообщалось, что вечером 19 июля на 34-м километре автодороги «Зверево — Малиновка» в Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП. В результате происшествия погиб экс-участник The Hatters Вадим Рулев и его супруга.

По предварительным данным, 35-летний музыкант, управляя мотоциклом BMW, не справился с управлением на закруглении дороги. В результате мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Range Rover. Информация о времени и месте прощания с погибшими будет сообщена дополнительно.

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Погибший экс-участник российской рок-группы The Hatters, тромбонист Вадим Рулев возвращался с соревнований по велотриалу, проходивших под Выборгом. Об этом сообщила мать музыканта Светлана Рулева.   «Ребята посещали соревнования по велотриалу под Выборгом. На обратном пути на крутом повороте столкнулись с внедорожником. Погибли под колесами автомобиля», — сообщила женщина. Ее слова передает РБК. Ранее сообщалось, что вечером 19 июля на 34-м километре автодороги «Зверево — Малиновка» в Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП. В результате происшествия погиб экс-участник The Hatters Вадим Рулев и его супруга. По предварительным данным, 35-летний музыкант, управляя мотоциклом BMW, не справился с управлением на закруглении дороги. В результате мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Range Rover. Информация о времени и месте прощания с погибшими будет сообщена дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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